Veranstaltungen in Memmingen: Mieten in Stadthalle und Kolbehaus werden teurer

Finanzausschuss beschließt Heizungs- und Lüftungspauschale. Grund sind die gestiegenen Gaspreise. Stadthalle in Memmingen macht pro Jahr gut 500.000 Euro Miese.

10.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die stark gestiegenen Gaspreise wirken sich jetzt auch auf die Mietkosten in der Stadthalle und dem Maximilian-Kolbe-Haus in Memmingen aus. Um die Preissteigerung bei Gas „gemäßigt an die Kunden weiterzugeben“, wird eine Heizungs- und Lüftungspauschale eingeführt. Das hat der Finanzausschuss des Stadtrats einstimmig beschlossen.

Stadthalle Memmingen: Heizkosten steigen um das 6,6-Fache

Zuvor hatte Martin Mittenhuber, Leiter des städtischen Referats „Verwaltung und Kultur“, den Stadträten erläutert, dass die Kosten für Heizung und Lüftung in der Stadthalle im Zuge des Gaspreisanstiegs um das 6,6-Fache gestiegen seien. Einsparungen seien nur in geringem Maße möglich. Selbst ein Absenken der Raumtemperatur würde nicht viel bringen. Die Einführung einer Heizungs-/Lüftungspauschale für Nutzer der verschiedenen Räume in der Stadthalle und des Kolbehauses könnte zumindest „eine kleine Entlastung“ bringen. Gleichzeitig strich Mittenhuber heraus, dass beim Betrieb der Stadthalle jedes Jahr ein Defizit von 500.000 bis 600.000 Euro zu Buche schlage. Das entspreche einer Kostendeckung von nur 31 Prozent.

Angesichts dieser Zahlen ist die Einführung der Pauschale laut Oberbürgermeister Manfred Schilder durchaus sinnvoll. Gleichzeitig unterstrich er, dass man auch mit der neuen Gebühr immer noch meilenweit von einem Gewinn entfernt sei. Mit ein Grund für das jährliche Defizit bei der Stadthalle sei, dass man den heimischen Vereinen bei der Miete entgegenkommen und somit das Vereinsleben unterstützen wolle.

Pauschale kostet 340 Euro pro Tag

Was die Höhe der Pauschale anbelangt, sind in der Stadthalle unter anderem folgende Beträge pro Tag vorgesehen: Für den großen Saal werden 340 Euro fällig, für den kleinen Saal 80 Euro plus 100 Euro bei Catering im Foyer und für den Konferenzraum im Erdgeschoss 33 Euro plus 50 Euro bei Catering im Garderobenfoyer. Für die alleinige Nutzung von Foyer und Garderobenfoyer werden jeweils 200 Euro Heizungs- und Lüftungspauschale verlangt. Beim Maximilian-Kolbe-Haus beträgt die Pauschale für den Saal 90 Euro und für das Foyer 50 Euro. Für die beiden Tagungsräume sind 25 beziehungsweise 27 Euro veranschlagt.

Professor Dr. Dieter Buchberger (Grüne) kritisierte die „veraltete Technik“ in der Stadthalle: „Wir müssen dringend runterkommen von den hohen Heizkosten.“ In diesem Zusammenhang sicherte OB Schilder zu, dass die Bauverwaltung prüfen werde, wie die Situation verbessert werden könnte. Auf die Frage von Gottfried Voigt (FW), ob die Pauschale nur befristet erhoben werde, sagte Schilder: „Bislang ist keine Befristung vorgesehen.“ Die Verwaltung werde aber ein Auge darauf haben, ob die Pauschale aufgrund veränderter Parameter später wieder abgeschafft werden kann.

Lesen Sie auch

Energiekrise Neues Memminger Kombibad könnte ganz ohne Gas auskommen - Wie das funktioniert

Lesen Sie auch: Memmingen: Strom- und Gaspreise steigen