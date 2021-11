Verbindung zwischen Memmingen und Auch wird erneut besiegelt

Die Partnerschaft zwischen Memmingen und der Stadt Auch in Südfrankreich besteht seit 31 Jahren. Wegen Corona reist nur eine kleine Delegation nach Frankreich.

„Wir heißen die Delegation aus Memmingen herzlich willkommen.“ So lautete die Aufschrift eines Banners, das den Balkon des Rathauses von Auch in diesen Tagen zierte. Gefeiert wurde das 31-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Memmingen-Auch. Aus diesem Anlass reisten Oberbürgermeister Manfred Schilder, Altoberbürgermeister, Ehrenbürger und Mitbegründer der Partnerschaft, Dr. Ivo Holzinger, sowie mehrere Stadträte und Vorstandsmitgliedern des deutsch-französischen Freundeskreises Memmingen-Auch in die südfranzösische Partnerstadt.

Schilder und sein französischer Amtskollege Christian Laprébende unterzeichneten bei ihrem Treffen im Rathaus erneut die Charta der Städtepartnerschaft, um die Partnerschaft zwischen Memmingen und Auch nochmals zu bestärken. Eigentlich sollte die 30-jährige Partnerschaft in Auch bereits im Mai 2020 gefeiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Termin aber mehrmals verschoben werden. Auch konnten neben der zwölfköpfigen Delegation nicht wie gewohnt weitere treue Gefährten der Städtepartnerschaft, wie beispielsweise die Musketiere, eine Gruppe des Memminger Fischertagsvereins, an der Reise teilnehmen. Während des Aufenthalts in Auch gab es auch ein kurzes Treffen der beiden Unterzeichner der Partnerschaftsurkunde vom Mai 1990: Dr. Ivo Holzinger und dem inzwischen fast 100-jährigen ehemaligen Bürgermeister Dr. Jean Laborde, der sich noch guter Gesundheit erfreut.

Erste Kontakte über Schulen

Bereits vor 43 Jahren wurden die ersten Kontakte im Rahmen der Schulpartnerschaft zwischen dem Oratoire in Auch und dem Bernhard-Strigel-Gymnasium in Memmingen geknüpft. Sichtbare Spuren hat die Partnerschaft in den beiden Städten hinterlassen. Dazu gehören unter anderem Straßenbenennungen, gepflanzte Freundschaftsbäume sowie der Weinberg der Freundschaft an der Memminger Stadtmauer. In Auch wurde beispielsweise im Jahre 2012 eine Stele mit dem Stadtwappen Memmingens auf dem Rathausplatz errichtet.

Schilder freute sich bei seiner Festrede, „heute auf eine mit Leben gefüllte Partnerschaft zurückblicken zu können, an der viele engagierte Persönlichkeiten mitgewirkt haben und immer noch mitwirken“. Laut Schilder ist die Städtepartnerschaft deshalb so lebendig, weil sie auf vielfältigen persönlichen Verbindungen der Bürgerinnen und Bürger beruhe. Auch der Bürgermeister von Auch, Christian Laprébende, appellierte freudig an die Anwesenden: „Für das Europa der Völker, das wir anstreben, muss jeder von uns in seiner Stadt einen Beitrag leisten.“ Dazu würde die Pflege persönlicher Beziehungen ebenso gehören wie der schulische, kulturelle und sportliche Austausch.

Besuch einer Armagnac-Brennerei

Auf dem Besuchsprogramm der deutschen Delegation standen neben einer Stadtbesichtigung mit einer Führung durch die Kathedrale und das Museum auch die Eröffnung des Aucher Zirkusfestivals sowie der Besuch einer Armagnac- Brennerei und zahlreiche Begegnungen mit den französischen Freunden. Einen besonderen Höhepunkt stellte der Empfang bei der Association Memmingen-Auch, also dem dortigen Freundeskreis, dar. Hier fühlte sich die Reisegemeinschaft wie zu Hause: Zahlreiche Bilder von Memmingen schmücken die Räumlichkeiten des Vereinsheims und jeden Samstag wird Memminger Bier verkauft.

