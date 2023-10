Verkehrsgutachten in Benningen überrascht selbst den Bürgermeister

Ein Verkehrsgutachten soll beim Ausbau der Hauptstraße in Benningen als Entscheidungshilfe dienen. Das Ergebnis bestätigt so manche Vermutung aber nicht.

14.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Eine Verkehrsuntersuchung für den innerörtlichen Bereich von Benningen hat teils überraschende Ergebnisse gebracht. So hält sich der reine Durchgangsverkehr in Grenzen – anders als vermutet. Das bestehende Verkehrsaufkommen ist demnach zu einem großen Teil auf den Quell- und Zielverkehr aus Benningen selbst zurückzuführen. Die Ortsumfahrung entlastet Benningen demnach deutlich.

3300 Fahrzeuge aus Richtung Memmingen pro Tag

In Auftrag gegeben wurde die Studie laut Bürgermeister Martin Osterrieder als Entscheidungshilfe im Vorgriff auf den geplanten Ausbau der Benninger Hauptstraße. Planer Philipp Schömig vom Büro Modus Consult Ulm berichtete, dass an fünf Knotenpunkten in Benningen Verkehrszählungen vorgenommen worden seien. Dabei habe sich ergeben, dass von Memmingen kommend rund 3300 Fahrzeuge pro Tag in den Ort fahren. Auf Höhe der Hauptstraße am Rathaus wurden noch 2300 Fahrzeuge gezählt. Am südlichen Ortsausgang waren es dann noch 700 Autos. Als Schlussfolgerung merkte der Planer an, dass der Durchgangsverkehr überschaubar ist beziehungsweise der Großteil des Verkehrs in Benningen entsteht und dort auch wieder endet.

Auch Daten zu Schwerlastverkehr ermittelt

Beim Schwerlastverkehr über 3,5 Tonnen verhält es sich ähnlich. Es sind pro Tag 60 Fahrzeuge in den Ort eingefahren und 15 haben den Ort am südlichen Ausgang wieder verlassen. Die Umfahrung in Richtung Ottobeuren ist im gleichen Tageszeitraum von 8600 Autos und 300 Schwerlastfahrzeugen befahren worden. Schömig erläuterte, dass man sich mit Blick auf das Verkehrsaufkommen in einem „sehr verträglichen und zulässigen Bereich“ für eine Wohnstraße bewege. Zur abendlichen Spitzenzeit wurden 220 Fahrzeuge auf Höhe des Rathauses gezählt. Zulässig sind für den Bereich einer Wohnstraße bis zu 400 pro Stunde.

Vier mögliche Baugebiet in Benningen mit einbezogen

Schömig stellte auch eine Prognose für den Bereich bis zum Jahr 2040 vor. In diese Betrachtung wurden vier mögliche Baugebiete mit einbezogen. Während einer abendlichen Spitzenzeit werden in knapp 20 Jahren insgesamt rund 330 Fahrzeuge prognostiziert. Das zukünftige Verkehrsaufkommen unterschreitet somit vermutlich auch im Jahr 2040 das maximal zulässige Verkehrsaufkommen einer Wohnstraße. Mit Blick auf das Verkehrsaufkommen sei die Ortsdurchfahrt mit sieben bis 7,50 Meter Straßenbreite zu breit ausgebaut. Schömig empfahl eine Anpassung auf 5,50 bis sechs Meter. „Wir haben eigentlich erwartet, dass wir es mit mehr Durchgangsverkehr zu tun haben“, sagte der Bürgermeister. Dass das wesentliche Verkehrsaufkommen im Ort selbst entsteht, sei dann doch ein wenig überraschend. Das Gutachten könne nun als wichtige Entscheidungshilfe für den geplanten Ausbau von Hauptstraße und Ortsdurchfahrt dienen.