Vermisste 14-Jährige aus dem Unterallgäu wohlbehalten gefunden

Die Polizei hat die vermisste 14-Jährige aus Oberschönegg im Unterallgäu wohlbehalten aufgegriffen. Das Mädchen ist nun zurück zuhause.

08.03.2023 | Stand: 13:12 Uhr

Die vermisste 14-Jährige aus Oberschönegg (Unterallgäu) ist wohlbehalten aufgetaucht. Das teilt die Polizei mit. Die Jugendliche wurde seit einer Woche vermisst. Am Dienstagvormittag griffen Beamte das Mädchen in Landsberg am Lech auf.

Eine Zeugin hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet und gesagt, dass sie die 14-Jährige am Bahnhof in Landsberg gesehen hätte. Die Polizei brachte das Mädchen zurück nach Hause.

Über 3000 Vermisste in den letzten Jahren im Allgäu

Auch im Allgäu kommt es immer wieder vor, dass Menschen verschwinden, in den vergangenen drei Jahren waren es über 3000 Fälle. Häufig sind diese glücklicherweise schnell gelöst, teilweise muss die Polizei aber auch lange ermitteln. Wie die Polizei im Allgäu nach Vermissten sucht, erfahren Sie hier.