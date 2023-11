Kind wurde in Legau vermisst

Ein Kind streitet sich mit seiner Erzieherin in einer Jugendeinrichtung, schlägt sie, dann rennt es plötzlich weg. Es folgt eine große Suchaktion.

Große Vermisstensuche am Montag in Legau: Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 21 Uhr zu einem Streit zwischen einem Kind und einer Erzieherin in einer Jugendeinrichtung. Dabei schlug das Kind die Erzieherin ins Gesicht.

Kurz bevor die Polizei kam, rannte das Kind leicht bekleidet aus der Einrichtung weg.

Polizei, Feuerwehr und THW suchen nach vermisstem Kind in Legau

Nachdem die Beamten das Kind nahe der Einrichtung und an den bekannten Hinwendungsorten nicht antreffen konnten, wurden ein Polizeihubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr Legau, das Technische Hilfswerk sowie Personensuchhunde der Rettungshundestaffel zur Suche hinzugezogen.

Nach knapp fünfstündiger Vermisstensuche kehrte das Kind wohlbehalten in die Jugendeinrichtung zurück.

