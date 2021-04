Ein 16-jähriger Memminger wurde vermisst. Jetzt ist er wieder aufgetaucht.

15.04.2021 | Stand: 08:58 Uhr

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, galt der 16-jährige Memminger seit Montag als vermisst. Er hätte in eine Jugendeinrichtung zurückkehren sollen - kam dort aber nie an.

Am Donnerstag berichtete die Polizei, der Jugendliche sei wieder da. Er habe sich selbständig bei der Polizei gemeldet.

