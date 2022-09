Am 24. September wird ein Waldgrundstück in Eisenburg bei einer Auktion in Berlin versteigert. Wie es dazu kam und was der künftige Besitzer beachten muss.

09.09.2022 | Stand: 06:25 Uhr

Bis Objekt Nummer 39 unter den Hammer kommt, wird es laut Auktionator René Silva wohl Nachmittag werden im Auditorium an der Friedrichstraße in Berlin: Versteigert wird dort am 24. September ein Waldgrundstück im Memminger Stadtteil Eisenburg – im Auftrag der Deutschen Bahn. Als Mindestgebot werden 7500 Euro aufgerufen.

