Vesperkirche in Memmingen: Corona erschwert die Planungen

Das Angebot soll im März 2022 stattfinden. Die Organisatoren hoffen weiter.

09.12.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Das Vesperkirchen-Team in Memmingen konnte jüngst den Termin für die Vesperkirche 2022 bekannt geben. Die Christuskirche soll vom 13. bis 27. März 2022 „Ein Stück Zuhause“ werden. Neben einem Mittagsangebot soll es auch ein Rahmenprogramm geben – allerdings spielt die Corona-Pandemie bei der Planung nun wieder eine größere Rolle als gedacht.

Im Spätsommer sind die Planungen gestartet

„Unsere Arbeit ist nicht gestoppt und wir bleiben hoffnungsvoll“, betont Manuela Walcher von der Projekt-Organisation. „Wir müssen verschiedene Szenarien vorbereiten, abwarten, wie sich die Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird und schließlich spontan handeln. Als im Spätsommer die Planungen starteten, waren wir zuversichtlich, dass im März 2022 Corona keine große Rolle mehr spielen wird – offensichtlich wird es doch noch eine Rolle spielen“, bedauert sie. „Selbstverständlich steht die Sicherheit und Gesundheit aller Planenden, Teilnehmenden und auch Ehrenamtlichen an aller erster Stelle“, so die Ehrenamtsbeauftragte der Vesperkirche Memmingen, Diakonin Sabrina Schade.

Alternativen im Hinterkopf

„Sollte die Vesperkirche im März abgesagt werden müssen, haben wir selbstverständlich Alternativen im Hinterkopf. Allerdings gehen wir positiv und voller Hoffnung an die Planungen für das Frühjahr 2022 ran“, erklären die drei Träger der Vesperkirche des Diakonischen Werkes, der Kirchengemeinde Christuskirche und des Dekanats Memmingen. „Getreu dem ‚Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet’ planen wir die Vesperkirche so gut wie möglich weiter in der Hoffnung, dass sie stattfinden wird.“, verdeutlicht Dekan Christoph Schieder.