Vesperkirche in Memmingen: Einsatz für Engel mit Kamm und Schere

Bei der Vesperkirche gab es jetzt einen kostenlosen Haarschnitt. Möglich macht das die Friseurvereinigung „Barber Angels“, die mit dem Handwerk Gutes tun will.

21.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Niki ist ein Engel – obwohl sie weder Flügel hat, noch ganz in Weiß gekleidet ist. Ganz im Gegenteil, an ihrem schwarzen Outfit und besonders an der dunklen Lederweste im Stil eines Motorradclubs erkennt man anhand der Aufnäher ihre wahre Mission: Sie gehört zu den „Barber Angels“, einer Vereinigung von Friseuren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, mit ihrem Handwerk Gutes zu tun.

Aktion im Osten von Memmingen: Kostenloser Haarschnitt für 65 Menschen

Insgesamt 13 „Angels“ haben am vergangenen Sonntag im Rahmen der Vesperkirche im Memminger Osten 65 sozial schwachen Menschen die Haare geschnitten und gestylt. Den Herren wurden zusätzlich noch die Bärte rasiert und in Form gebracht. Während sich einige Menschen in der Schlange bei der Essensausgabe vor dem Eingang der Christuskirche einreihen, geht es im davorliegenden CVJM-Haus (Christlicher Verein junger Menschen) bereits geschäftig zu.

Mit dabei ist Friseurmeisterin Niki Prasidou, die mit weiteren „Angels“ aus dem Gebiet zwischen Babenhausen und Regensburg an diesem Tag außerhalb ihres Salons in ihrer Freizeit unentgeltlich Haare schneidet. „Ich bin Friseurmeisterin und betreibe einen eigenen Salon in Kaufbeuren. Seit 2019 bin ich bei den Barber Angels mit dabei, um Menschen mit einem Haarschnitt glücklich zu machen“, erzählt sie.

Einen Fernsehbericht über obdachlose Menschen nahm der Präsident der Vereinigung, Claus Niedermaier, Ende 2016 zum Anlass, um den besonderen Club in Deutschland zu gründen. Mittlerweile sind die Barber Angels auch in Österreich, Spanien, der Schweiz und in den Niederlanden unterwegs.

400 „Barber Angels“ gibt es in Europa

Europaweit zählen die Engel bereits über 400 Mitglieder, die inzwischen über 40.000 bedürftigen Menschen zu einem kostenlosen Haarschnitt verhalfen. Nicht nur die Leidenschaft für ihren Beruf vereint die Coiffeure, auch ihr Outfit verbindet sie. Das einheitliche Erscheinungsbild mit den Lederwesten im Rockerstyle soll Barrieren und Berührungsängste abbauen.

Friseure sind zum zweiten Mal bei der Vesperkirche in Memmingen dabei

Bereits an der Vesperkirche 2020 waren die „Barber Angels“ beteiligt – nun sind sie zum zweiten Mal dabei. Kundin Ursula Schneider, der „Barber Angel“ Niki gerade die Spitzen schneidet, freut sich über das Angebot: „Ich bin froh, hier zu sein.“

