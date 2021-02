Vesperkirche in Memmingen ist dieses Jahr abgesagt

Die Organisatoren hatten geplant, Essen aus einem Food-Truck auszugeben - aufgrund der Corona-Lage geht das nun nicht. Einige Angebote wird es aber geben.

01.02.2021 | Stand: 19:41 Uhr

Etwa 7000 Gäste sind im Februar vergangenen Jahres in die Vesperkirche an 15 Tagen zum Mittagstisch zusammengekommen – unabhängig von Alter, Religion, Herkunft und Geldbeutel. Die Memminger Christuskirche wurde zu einem Ort der Begegnung und der Gemeinschaft. Organisiert haben dies das evangelisch-lutherische Dekanat, die Kirchengemeinde der Christuskirche und das Diakonische Werk Memmingen. Dass die Vesperkirche wegen der Corona-Pandemie heuer nicht wieder in dieser Art stattfinden kann, war den Organisatoren schnell klar.