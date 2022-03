Vesperkirche Memmingen "to go": Das Essen schmeckt trotzdem

Obwohl heuer die gemeinsamen Mahlzeiten und Begegnungen in der Christuskirche fehlen, genießen die Menschen das Angebot. Auch seelischen Beistand gibt es.

20.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Im Osten geht die Sonne auf: Nur ein paar Krähen begrüßen lautstark den Morgen, ansonsten ist es an diesem Werktag noch ruhig rund um die Christuskirche in der Dunantstraße. Doch in ein paar Stunden verwandelt sich die evangelische Kirche mit dem prägnanten Dach im Memminger Osten in die betriebsame Vesperkirche. Mit Magie hat diese Veränderung allerdings nichts zu tun – vielmehr sind es viele fleißige Hände und Unterstützer im Hintergrund, die dieses sozial-christliche Projekt ermöglichen.

Christine Ollech und Andrea Gebs haben heute Schlüsseldienst, um die Kirchenpforten für den Vesperkirchen-Tag zu öffnen. Beide treffen die ersten Vorbereitungen, bevor weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer dazustoßen. „Es wird Kaffee gemacht, die Warmhaltebecken für die Essen werden kontrolliert und die Stehtische auf dem Kirchenvorplatz verteilt, an denen man nach der 3G-Regel vor Ort essen darf“, erklärt Christine Ollech, während sie kleine Blümchen auf den Stehtischen zur Dekoration verteilt. „Auch die Organisation der Coronatests der Helfer bereiten wir vor“.

Wegen Pandemie kein Rahmenprogramm

Ollech und Gebs sind Teil des Organisationsteams, das aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht, die schon seit Monaten an der Umsetzung des Projekts arbeiten. „Die Planungen während der Pandemie gestalteten sich schwierig. Auf das Rahmenprogramm mit Veranstaltungen, wie wir es bei der Vesperkirche 2020 angeboten haben, mussten wir komplett verzichten“, bedauern die Verantwortlichen aus dem Memminger Dekanat, der Diakonie und der Christuskirche. Trotzdem sind alle froh und dankbar, dass die Kirche in diesen schwierigen Zeiten mit sehr hohen Inzidenzen ein Zeichen mit dem „to go“-Essen setzen kann.

Das Vesperkirchen-Motto gilt dabei nach wie vor: „Jede/r is(s)t hier richtig!“ – Menschen, die sich sonst vielleicht nie begegnen würden, kommen an einem Ort zusammen. Bis zum 27. März besteht noch die Möglichkeit, ein frisch gekochtes Mittagessen für einen Euro abzuholen (wer mehr geben kann, unterstützt damit das Projekt), um es dann zu Hause zu verspeisen. „2020 war die Kirche voller Menschen, das fehlt in diesem Jahr – auch wenn das Angebot bis jetzt sehr gut angenommen wird“, sagt Helmut Müller, der heute als ehrenamtlicher Helfer den Fahrdienst übernimmt. Schöner sei es allerdings, wenn fremde Menschen sich begegnen und an einem Tisch miteinander ins Gespräch kommen. „Nun hoffen wir fest auf das nächste Jahr.“

Essen wird in Betriebskantine von Rohde und Schwarz gekocht

Das Essen wird nicht in der Kirche gekocht. Zubereitet wird es in der Betriebskantine der Firma Rohde und Schwarz. Dort schwingt Andreas Held den Kochlöffel und er bekommt vonseiten der Vesperkirchen-Gäste viel Lob dafür. „Die ersten Tagen unserer etwas anderen Vesperkirche waren bereits ein voller Erfolg“, berichtet Manuela Walcher von der Diakonie.

Während Helmut Müller unterwegs zu Rohde und Schwarz ist, um das Essen abzuholen, macht sich seine Ehefrau Gerlinde bereits küchenfertig mit der grünen Vesperkirchenschürze, der lilafarbenen Baseballkappe und den blauen Gummihandschuhen. Auch Gerlinde Arnold ist für die Essensausgabe gerüstet, die werktags um 11.30 und sonntags ab 11 Uhr startet. „Auch wenn das Angebot nicht mit dem von 2020 vergleichbar ist, bin ich persönlich froh, dass überhaupt etwas für die Menschen stattfinden kann“, sagt sie. 2021 musste die Vesperkirche in der Christuskirche aufgrund von Corona ganz ausfallen – in diesem Jahr ist sie eben ein bisschen anders. Anders ist, dass die zwischenmenschlichen Begegnungen wegen der Corona-Pandemie auf ein Mindestmaß beschränkt sind.

Ukraine-Krieg belastet viele

Für die geistige Nahrung sorgen jedoch Seelsorgerinnen und Seelsorger wie Pfarrerin Katharina von Kietzell, die heute bei leichtem Regen gut beschirmt den wartenden Menschen in der Schlange vor der Essensausgabe der Kirche zuhört und mit ihnen ins Gespräch kommt. „Ich bin einfach für die Menschen da, tröste sie bei Bedarf und ermutige sie. Viele Menschen sind einsam, suchen einen Gesprächspartner, um ihre Sorgen mit jemandem zu teilen“, sagt die Pfarrerin im Dekanat Memmingen. Besonders der Ukraine-Krieg belaste viele. Sonntags um 9.30 Uhr finden vor der Essensausgabe Gottesdienste in der Kirche statt.

Freuen sich über das Angebot des Mittagstisches für ihre Großfamilien: Silvia Sejdin und ihre Freundin Yvonne Maro. Bild: Dunja Schütterle

Für Silvia Sejdin und ihre Freundin Yvonne Maro ist die Vesperkirche eine Entlastung im Alltag. „Wir leben beide in einer Großfamilie. Für dieses Geld könnte ich niemals diese Gerichte kochen. Sonst orientiere ich mich immer an den aktuellen Angeboten der Supermärkte, meistens stehen Nudeln und Reis auf unserem Speiseplan“, sagt die 42-jährige Mutter von sechs Kindern. „Über dieses Angebot freut sich unsere ganze Familie“, ergänzt ihre Freundin, die selbst acht Kinder zu versorgen hat.