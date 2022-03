Menschen mit und ohne Behinderung leben unter einem Dach: So lautet das Konzept für ein Vorhaben des Dominikus-Ringeisen-Werks. Ob es umgesetzt wird, ist offen.

18.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Unter einem Dach bis zu 13 Wohnungen für Menschen mit und ohne Handicap schaffen: Ein solches inklusives Angebot will das Dominikus-Ringeisen-Werk, das bayernweit an über 30 Standorten tätig ist, in Memmingen verwirklichen. Ob es dazu kommt, ist aber unklar. Denn zwar hat die kirchliche Stiftung das fragliche Grundstück an der Pulvermühlstraße 16 schon gekauft, aber bei Finanzierung und Gestaltung des Gebäudes gibt es noch offene Fragen.