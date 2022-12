Er war Bodyguard von Mohammad Ali und dem Papst: Heute spricht er über seinen Glauben

Er war Bodyguard weltberühmter Menschen: Nun sprach Michael Stahl bei „Kirche für alle“ in der Memminger Stadthalle über Gewalt und den Glauben.

05.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Er hat selbst von Kindesbeinen an Gewalt und Mobbing in der Familie und in der Schule erlebt, Schicksalsschläge hinter sich gebracht und etliche Kämpfe im Innen und Außen ausgefochten: Michael Stahl, früher Bodyguard von Boxlegende Muhammad Ali und des Papstes, habe durch seinen christlichen Glauben gelernt, Dinge nur noch aus Liebe und im Vertrauen auf Gottes Nähe zu tun. Darüber sprach er am Sonntag während der „Kirche für alle“ in der Memminger Stadthalle. Als Gewaltpräventionsberater ist er heute an Schulen, in Unternehmen, Gefängnissen, Heimen, Gemeinden und in Kindergärten unterwegs. Er kümmert sich um Menschen, die am Boden liegen, und begleitet sie selbst auf ihrem letzten Weg.

Für das Leben dankbar sein

Dabei steht Michael Stahl nicht gerne auf der Bühne und im Rampenlicht, wie er sagt. Trotzdem hält er Vorträge vor Publikum und erzählt von sich und Gott und der Welt. Er ist mit vollem Herzen dabei, denn nur in der Gegenwart könne man Liebe geben, sich versöhnen und für das Leben dankbar sein, wie er sagt.

Muskelbepackter Mittfünfziger

Einfühlsame Worte für einen muskelbepackten Mittfünfziger, der ein Studio für Selbstverteidigung im württembergischen Bopfingen betreibt. Der geladene Redner an diesem Sonntagvormittag lehrt wie ein Prediger, der in der „Kirche für alle“ aus seinem Leben, von seinen Erfahrungen und seiner Begegnung mit Jesus berichtet. Zu diesem besonderen Gottesdienstevent hatte die evangelische Freikirche in die Memminger Stadthalle eingeladen. Dem Aufruf folgten mehrere hundert Menschen jeden Alters, die von der Biografie des ehemaligen Bodyguards von Muhammad Ali und dem Papst erfahren wollten.

Schläge vom Vater, heftige Kindheit

Sein beruflicher Werdegang als stahlharter Bodyguard kam allerdings nur kurz zur Sprache. Es machte den Anschein, als ob Stahl sich mit seiner Vergangenheit ausgesöhnt, den harten Panzer abgestreift hätte und sich mehr seiner eigentlichen Bestimmung zugewandt hat – vom großen Glück zu erzählen, Gott nahe zu sein. Wenn Michael Stahl aus seiner Vergangenheit berichtet, wie ihn sein Vater geschlagen hat, welche Enttäuschungen und Entbehrungen er als Heranwachsender erfahren musste, bewegt er die Zuschauer. Die harten Worte, die er zu hören bekam, „Du kannst nichts, du bist nichts und aus dir wird nie etwas werden", lässt den ein oder anderen im Laufe des Vortrags eine Träne aus dem Auge wischen.

Er verzieh dem Raser, der seine Frau und sein Kind fast zu Tode fuhr

Dabei will Stahl mit seiner persönlichen Geschichte keineswegs auf die Tränendrüse drücken. Er hat eine ganz andere Botschaft, die er immer wieder beleuchtet und wiederholt, indem er sagt: „Sagt euren Eltern einfach mal ’Ich habe euch lieb’, sagt euren Kindern, wie stolz ihr auf sie seid, und nehmt sie in den Arm. Bildet eine Tischgemeinschaft, so wie es auch Jesus tat“. Zwischen die fast intimen und anrührenden Momente seiner Geschichte streut er seinen württembergischen Humor, was die Gäste in der Stadthalle mit Lachern quittieren. Er spricht offen über den Autounfall von seiner Frau und seiner kleinen Tochter, die durch einen Raser fast zu Tode gekommen wären. Um nicht an dem Leid und dem Schmerz zu zerbrechen, hat Stahl dem Unfallverursacher verziehen, sich mit ihm ausgesöhnt, um sich selbst wieder zu heilen. Verbitterung transformiere sich zu Liebe, zu bedingungsloser Liebe im Vertrauen auf Jesus, die neue Kraft und Stärke bringe.

Dem Gottesdienst in der Stadthalle ging am Vortag ein Workshop des Referenten voraus, der sich mit den verschiedenen Formen der Gewalt beschäftigte. Die Veranstaltung „Kirche für alle“ in der Memminger Stadthalle findet drei- bis viermal im Jahr statt und wird von der evangelischen Freikirche am Hühnerberg organisiert.