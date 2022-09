Die Volkshochschule Memmingen feiert das 75-jährige Bestehen und schaut dabei auf die Anfänge bei einem Festakt zurück.

17.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Unterrichtsbeginn am 15. September 1947: Der Bildungshunger in der Stadt war groß“, berichtet das archivierte Zeitdokument nach dem Zweiten Weltkrieg, das den Eröffnungstag vor 75 Jahren der damals neu gegründeten Volkshochschule in Memmingen dokumentierte. Professor Dr. Elisabeth Meilhammer von der Universität Augsburg hielt den Festvortrag, der das Rad der Geschichte in der Feierstunde zum 75-jährigen Jubiläum im gut gefüllten Maximilian-Kolbe-Saal noch einmal zurückdrehte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.