Happy End für eine einsame Orgel

22.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Einmal eingebaut, kann einer Kirchenorgel ein langes Dasein beschieden sein. Nicht aber, wenn die Eigentümer einen dauerhaften Ortswechsel vollziehen und die zurückgebliebene Orgel ausgebaut und ins Ausland gebracht werden soll. Es ist eine spannende Geschichte um die Orgel der Kartausenkirche Buxheim. Denn als die letzten Salesianer-Mönche die Kartause verließen, blieb die Orgel zurück und fristete zunächst ein einsames Dasein. Mittlerweile hat sie einen exponierten Platz in der St.-Josefskirche in Memmingen gefunden.

Mönche verlassen die Kartause Buxheim

Seit über 90 Jahren waren Ordensmitglieder der Buxheimer Salesianer im Schuldienst und der Seelsorge tätig. Vor gut drei Jahren verließen die letzten drei Mönche die Kartause; sie wurden zu anderen Standorten des Ordens entsandt. „Ein sehr schmerzlicher Schritt“, erklärte der Provinzial Pater Reinhard Gesing. Den Rückzug begründete er mit dem zahlenmäßig starken Rückgang und der Altersstruktur der Ordensmitglieder. Zurück blieb in der Kartausenkirche eine 70 Jahre alte Orgel, die nunmehr verstummte. Im Rahmen eines Projekts sollte die in Biberach gefertigte „Reiser-Orgel“ eine lange Fahrt antreten: nach Belarus, ehemals Weißrussland. Als die dortigen Gemeindemitglieder jedoch die Abbau-, Transport- und Aufbaukosten addierten, verloren sie das Interesse: zu aufwendig und zu teuer.

Chordirektor Maximilian Pöllner holt die Orgel nach Memmingen

Chordirektor Maximilian Pöllner von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Memmingen hatte die Entwicklung aufmerksam verfolgt. Der 36-jährige Kirchenmusiker und Musikpädagoge interessiert sich naturgemäß für verschiedene Orgeltypen und Klangmuster. Ihn begeisterte die Idee, die vereinsamte Orgel von Buxheim in die Nachbarstadt zu holen. Pöllner bezeichnet sich selbst als „Jäger und Sammler“. Jetzt bekundete er sein Interesse und bekam von den Salesianern tatsächlich den Zuschlag.

Für eine zweite Orgel in St. Josef fehlte 1929 das Geld

Bereits beim Bau der Memminger St.-Josefskirche, die 1929 geweiht wurde, war neben einer großen Hauptorgel auch eine deutlich kleinere Chororgel im Altarraum vorgesehen. Letztlich fehlte das Geld und auch ein späterer Versuch scheiterte in den Wirren des Zweiten Weltkriegs sowie der Not in der Nachkriegszeit.

Fortgang des Projekts hängt von Spendengeldern ab

Der jetzige Anlauf verlief jedoch erfolgreich. Pöllner und seine Orgelschüler bauten in Eigenleistung die Orgel in Buxheim aus und organisierten den Transport nach Memmingen. Am Ende waren es fast 1700 Orgelpfeifen und der Orgeltisch samt Technik, die jetzt eine neue Heimat fanden. Schrittweise erfolgt seit Monaten in Eigenleistung der Einbau im Altarbereich der Josefskirche, zeitweise unterstützt Orgelbauer Josef Maier aus Hergensweiler die Arbeiten. Der Fortgang des Projekts ist auch abhängig vom Eingang von Spendengeldern. „Ich freue mich über jede auch kleinere Spende, damit wir unser Projekt zu Ende bringen können“, sagt Maximilian Pöllner.

Die nächste größere Bauphase ist im Februar vorgesehen. Die sehr aufwendige Verkabelung und das Einpassen einiger großer, sperriger Pfeifen vor der klanglichen Anpassung stehen an.

Das Einweihungskonzert soll 2024 stattfinden

Damit wird es realistisch, im kommenden Jahr an ein Einweihungskonzert zu denken. Bereits jetzt haben Fachmagazine ihr Interesse angemeldet, wenn die kleine Schwester der Hauptorgel ihre 22 Register ausspielen wird. Künftig soll sie bei kleineren Gottesdiensten, Taufen und zur Chorbegleitung eingesetzt werden. Damit steht dann die damals zurückgelassene kleine Orgel wieder mitten im kirchlichen und musikalischen Leben.