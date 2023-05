Vorverkauf für Sommerfrische 2023 in Bad Grönenbach gestartet

Die Eröffnung der Sommerfrische in Bad Grönenbach findet am 30. Juni mit einem Open-Air-Konzert der Band Qaudro Nuevo statt. Hier das weitere Programm.

09.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die diesjährige Bad Grönenbacher Sommerfrische wird am 30. Juni, mit einem Open-Air-Konzert der Gruppe Quadro Nuevo eröffnet. Die Weltmusiker präsentieren, inspiriert von ausgedehnten Reisen, italienische Tangos, ägäische Mythen-Melodien und orientalischen Grooves.

Kunstvoll wird es bei den KunstWegen Bad Grönenbach; in Zusammenarbeit mit den örtlichen Galerien ist von Juli bis Oktober im Haus des Gastes eine Gesamtschau der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Akrobatisch, musikalisch und bunt: Beim Sommerfest am 9. Juli wird der Kurpark wieder zum Erlebnisareal für Groß und Klein. Auch die Nachwuchskünstler der International Summer Academyfor Young Artists stehen am 11. Juli wieder für einen einzigartigen Konzertabend auf der Bühne. Claudia Sommer und Band nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer am 22. Juli mit auf eine musikalische Reise mit Sounds und Grooves im Stil von Pop, Jazz, Swing und Chanson.

Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz in Bad Grönenbach

Ein Heimspiel gibt das Rocktrio Claus & Flipside am 11. August beim Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz. Die drei weitgereisten Gypsy Jazz Musiker der Drahtzieher (1. September) verweben in ihrem unverwechselbaren Sound kunstvoll ihre zahlreichen Einflüsse aus Engagements mit etablierten Größen des Genres.

Pasta oder Pizza? Samsung oder Apple? Wir stehen oft dazwischen. In ihrem Chanson- und Kabarett-Programm „Dazwischen“ bringt Lucy van Kuhl es am 14. September auf den Punkt – und das ein oder andere steht natürlich auch zwischen den Zeilen. Bunt, laut und lustig wird es am 29. September beim Kindertheater von und mit Achim Sonntag, wenn der Clown Jaoquino Payaso Geburtstag feiert. Beim Finale am 30. September lösen die vier Berliner Sängerinnen von „Gretchens Antwort“ mit ihrem Retro-A-Cappella-Programm „Dreh den Swing auf!“ die Genre- und Zeitgrenzen auf: Die „Roaring Twenties“ und vibrierenden Berliner Electroclubs von heute verschmelzen so zu einer rauschhaften Eigenzeit.

Die Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich in der Kur- und Gästeinformation, Marktplatz 5, 87730 Bad Grönenbach, Telefon: 08334/6 05 31, E-Mail: gaesteinfo@bad-groenenbach.de. Mehr Informationen gibt es im Internet unter: www.sommer-frische.de