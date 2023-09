Wahl-Panne in Memmingen: Wahlunterlagen nicht richtig zugestellt

Zahlreiche Wahlbenachrichtigungen zur Landtagswahl sind in Memmingen nicht korrekt zugestellt worden. Wählen können Memmingerinnen und Memminger dennoch.

26.09.2023 | Stand: 07:58 Uhr

Bei der Vorbereitung zur Landtags- und Bezirkswahl am 8. Oktober ist es in Memmingen zu einer Panne gekommen. Das beauftragte Zustellunternehmen habe im Memminger Osten nicht alle Wahlbenachrichtigungen "vertragsgemäß vollständig und fristgerecht" zugestellt, teilt die Stadt mit.

Wahlbenachrichtigungen nicht korrekt zugestellt - was tun?

Bis spätestens 17. September 2023 hätten die Unterlagen bei den Memmingern ankommen müssen. Am 25. September räumte das Unternehmen laut Stadt schließlich ein, dass die Zustellung nicht korrekt stattgefunden hätte. Wer sich über die Landtagswahl und die Kandidaten aus den Allgäuer Stimmkreisen informieren will, ist hier an der richtigen Stelle.

Aktuell geht die Stadt von folgenden betroffenen Straßen aus:

Am Ziegeltörle

Augsburger Straße

Blattergasse

Brückenstraße

Freudenthalstraße

Gaswerkstraße

Düttelstraße

Ehrhartstraße

Kneippstraße

Schiessstattstraße

Schiessstattweg

Wiesenstraße

Wählen ohne Wahlbenachrichtigungen - das müssen Sie tun

Alle Stimmberechtigten können am Wahltag auch unter Vorlage ihres Personalausweises oder ihres Reisepasses wählen, teilt die Stadt mit. Und zwar im entsprechenden Wahllokal. Die Wahlbenachrichtigung sei dafür nicht erforderlich.

Die zuständigen Wahllokale (Nr. 16 und 17) für die Stimmberechtigten, die in den betroffenen Straßen wohnen, liegen im Hort an der Edith-Stein-Schule, Benninger Straße 38, 87700 Memmingen. Der Zugang ist jedoch nicht barrierefrei.

Auch die Briefwahl könne - bis spätestens 6. Oktober - ohne Wahlbenachrichtigungen beantragt werden. Und zwar so:

persönlich im Einwohnermelde- und Passamt im Erdgeschoss der Großzunft (Marktplatz 4, 87700 Memmingen) zu den Öffnungszeiten Mo, Mi, Fr 8-12 Uhr, Di 8-16 Uhr, Do 8-18 Uhr (am Freitag, 6. Oktober 2023, erweitert bis 15 Uhr)

formlos unter Angabe der persönlichen Daten (Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift) per Brief oder Email an das städtische Wahlamt (wahlamt@memmingen.de)

sofern die Wahlbenachrichtigung zugestellt wurde, empfiehlt die Stadt die Beantragung per QR-Code.

In einer Mitteilung bedauert das Wahlamt der Stadt Memmingen die entstandenen Unannehmlichkeiten und den erhöhten Aufwand für betroffene Memmingerinnen und Memminger. Wie genau es zur Wahl-Panne kommen konnte, ist noch nicht klar. Weitere Informationen folgen.