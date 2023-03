Oberbürgermeisterwahl in Memmingen: Ergebnis, Stimmen, Reaktionen am Sonntag hier aktuell

OB-Wahl in Memmingen 2023: Am 5.3., ab 18 Uhr, finden Sie hier das Wahlergebnis der Oberbürgermeisterwahl, News und Ergebnisse aus den Stimmbezirken aktuell.

02.03.2023 | Stand: 16:45 Uhr

Wer hat die OB-Wahl in Memmingen gewonnen? Am Sonntag, 5. März 2023, wählt Memmingen einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Das Wahlergebnis der OB-Wahl in Memmingen wird am Sonntagabend bekannt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei mit vorläufigen Ergebnissen ab 18.30 Uhr zu rechnen. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, anschließend beginnt die Auszählung in den Stimmbezirken.

Live und aktuell finden Sie hier am Sonntagabend

Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl Memmingen 2023.

Stimmen und Reaktionen der Kandidaten.

der Kandidaten. Infos, Hintergründe und eine Einordnung des Wahlergebnis aus Memmingen.

Wahlergebnis Memmingen: Oberbürgermeister-Wahl 2023 - aktuelle Ergebnisse der Abstimmung

An dieser Stelle finden Sie am Sonntag nach Schließung der Wahllokale die Ergebnisse und Prozentzahlen der Kandidatinnen und Kandidaten.

Manfred Schilder CSU

Jan Rothenbacher ( SPD

Krimhilde Dornach (ÖDP): --- Prozent

Nur Sensoy (Team Todenhöfer): --- Prozent

OB-Wahl in Memmingen 2023 - aktuelle News, Infos und Stimmen

Donnerstag, 2. März, 16 Uhr: Briefwahl bei der Oberbürgermeisterwahl in Memmingen wird gut angenommen

Die Zahl der Briefwähler in Memmingen ist 2023 im Vergleich zur OB-Wahl 2017 deutlich gestiegen. Aktuell liegen dem städtischen Wahlamt über 5900 Anträge vor und somit deutlich mehr als bei der OB-Wahl im Jahr 2017. Damals waren es laut Wahlamtsleiter Dino Deriu insgesamt 4133 Anträge. Einen Rückschluss auf eine höhere Wahlbeteiligung – 2017 lag sie bei 48,8 Prozent – lasse sich daraus aber nicht ziehen (mehr dazu hier).

Donnerstag, 2. März, 15.30 Uhr: Die Podiumsdiskussion der Kandidaten im Video

Gut zehn Tage vor der OB-Wahl 2023 in Memmingen haben sich vergangene Woche drei der vier Kandidatinnen und Kandidaten bei der Podiumsdiskussion der Memminger Zeitung präsentiert.

Hier sehen sie die Diskussion im Video in voller Länge.

OB-Wahl Memmingen 2023 - das sind die Kandidaten

Vier Kandidaten und Kandidatinnen stellen sich am Sonntag, 5. März 2023, zur Wahl. Amtsinhaber ist Manfred Schilder von der CSU, der 2017 mit 51,54 % zum Oberbürgermeister Memmingens gewählt wurde. Knapp 500 Stimmen hatte er damals mehr als sein Herausforderer Friedrich Zeller von der SPD. Jetzt strebt der 65-jährige Schilder eine zweite Amtszeit als Memminger OB an.

Die SPD schickt 2023 Jan Rothenbacher (30) als Gegenkandidaten ins Rennen um den Chefsessel im Memminger Rathaus. Memmingen war unter Ivo Holzinger 36 Jahre lang unter SPD-Regentschaft im Rathaus, ehe 2016 sein Nachfolger Markus Kennerknecht (ebenfalls SPD) gewählt wurde. Kennerknecht verstarb überraschend Ende 2016 nach nur etwas über einem Monat im Amt. Anfang 2017 musste deshalb erneut gewählt werden.

Auch zwei Bewerberinnen gehen bei der OB-Wahl 2023 in Memmingen ins Rennen: Die ÖDP nominierte Lehrerin Krimhilde Dornach (56). Für das Team Todenhöfer tritt Nur Sensoy (36) bei der Oberbürgermeisterwahl in Memmingen an.

Vor der Oberbürgermeister-Wahl in Memmingen 2023 plakatierten die Kandidatinnen und Kandidaten im Stadtgebiet - hier am Weinmarkt. Bild: Berger

So läuft die Oberbürgermeisterwahl in Memmingen ab