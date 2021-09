Bundestagswahl 2021: So hat Memmingen gewählt

Die Wahlergebnisse in Memmingen der Bundestagswahl 2021: Wie haben Kandidaten und Parteien in Memmingen abgeschnitten? Das vorläufige Endergebnis steht fest.

28.09.2021 | Stand: 09:44 Uhr

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in der Stadt Memmingen stehen am Wahlabend des 26. September 2021 fest. Die Wahlbeteiliugung lag bei 73,06 Prozent.

So hat Memmingen bei der Bundestagswahl 2021 gewählt (Erststimme, Update 21 Uhr, vorläufiges Endergebnis)

Elf Direktkandidaten sind im Wahlkreis 257 ( Ostallgäu) bei der Bundestagswahl 2021 angetreten. So haben Memmingerinnen und Memminger mit ihrer Erststimme gewählt. Das vorläufige Endergebnis.

Stephan Stracke ( CSU

Regina Leenders ( SPD

Christian Sedlmeir ( AfD

Kai Fackler ( FDP

Daniel Pflügl (GRÜNE): 11,7 Prozent

Susanne Ferschl ( Die Linke

Mariana Braunmiller (Freie Wähler): 6,1 Prozent

Alexander Abt (ÖDP): 2,8 Prozent

Christian Armster (Die PARTEI): 1,1 Prozent

Christiana Hofer (V-Partei³): 0,3 Prozent

Florian Mayr (dieBasis): 3,0 Prozent

Nur der Bewerber mit den meisten Stimmen schafft den direkten Einzug in den 20. Deutschen Bundestag. Die anderen Bewerber können den Einzug über die Landesliste ihrer Partei schaffen. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete darf sie nach Berlin schicken.

So ist die Verteilung der Zweitstimmen in Memmingen (Update 21 Uhr, vorläufiges Endergebnis)

CSU: 27,6 Prozent

SPD: 19,2 Prozent

AfD: 11,2 Prozent

Grüne: 13,2 Prozent

FDP: 12,2 Prozent

Freie Wähler: 5,5 Prozent

Linke: 3,1 Prozent

ÖDP 1,5 Prozent

Sonstige: 6,6 Prozent

Memmingen liegt im Wahlkreis 257 Ostallgäu. Geografisch umfasst er den Landkreis Ostallgäu, die kreisfreien Städte Kaufbeuren und Memmingen sowie 33 Gemeinden im Unterallgäu. Insgesamt 252.000 Wahlberechtigte sind dort am 26. September aufgefordert, ihre Stimme abzugeben.

Alle elf Direktkandidaten der Parteien im Wahlkreis Ostallgäu, die in Memmingen mit der Erststimme wählbar waren, sehen Sie hier im Überblick.

Bundestagswahl 2021 in Memmingen - Wahlergebnis

Bei der letzten Bundestagswahl zog Stephan Stracke (CSU) im Wahlkreis 257, in dem Memmingen liegt, als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag ein. So haben sich vor Jahren im Stadtgebiet Memmingen die Erststimmen (über zwei Prozent) auf die Kandidaten der großen Parteien verteilt.

Stephan Stracke (CSU): 41,7 %; 8.928 Stimmen (Erststimme)

Christoph Maier (AfD): 16,4 %; 3.515 Stimmen

Pascal André Lechler (SPD): 16,0 %; 3.420 Stimmen

Günter Räder (GRÜNE): 8,4 %; 1.815 Stimmen

Jonas Flott (FDP): 5,9 %; 1.267 Stimmen

Susanne Ferschl (DIE LINKE): 5,6 %; 1.198 Stimmen

Krimhilde Marianne Dornach (ÖDP): 2,9 %; 619 Stimmen

Susen Knabner (FREIE WÄHLER): 2,2 %; 475 Stimmen

Ergebnis Bundestagswahl: Welche Partei hat in Memmingen gewonnen?

Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren wurde die CSU in Memmingen die stärkste Kraft. Die Christsozialen erhielten fast 7.600 Zweitstimmen der Wahlberechtigten in Memmingen.

So sahen die Ergebnisse der am besten platzierten Parteien im Detail aus.

CSU: 35,4 %; 7.584 Stimmen (Zweitstimme)

SPD: 16,0 %; 3.418 Stimmen

AfD: 15,3 %; 3.273 Stimmen

FDP: 11,0 %; 2.357 Stimmen

GRÜNE: 8,9 %; 1.903 Stimmen

DIE LINKE: 6,2 %; 1.326 Stimmen

ÖDP: 2,2 %; 461 Stimmen

FREIE WÄHLER: 1,7 %; 370 Stimmen

Am 26. September 2021 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Dieser bildet zusammen mit dem Bundesrat das deutsche Parlament. Nach der Bundestagswahl wählen die neuen Abgeordneten den deutschen Bundeskanzler oder die deutsche Bundeskanzlerin - und damit den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Angela Merkel, die 2021 nicht mehr antritt.