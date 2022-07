Auftakt der Wallenstein-Woche: „Wir sind sehr zufrieden“

In Memmingen ist die historische Wallenstein-Woche gestartet. Die Verantwortlichen sind zufrieden - haben aber doch noch einen Wunsch für die kommenden Tage.

25.07.2022 | Stand: 18:15 Uhr

4000 Mitwirkende, etwa 300 Pferde, über 40 Wagen und 15.000 Zuschauer: „Wir sind sehr zufrieden“, bilanziert Michael Ruppert, der Vorsitzende des Fischertagsvereins Memmingen, den Einzug als Auftakt der Wallenstein-Woche. Er ergänzt: „Es ist alles soweit gut gelaufen und das war nach der Corona-Pause auch sehr wichtig.“

15.000 Zuschauer beim Wallenstein-Auftakt in Memmingen

Insgesamt etwa 15.000 Gäste und damit etwas weniger als prognostiziert hatten sich den Wallenstein-Umzug am Sonntag angeschaut. „Die Zahl ist ein grober Überschlag. Uns war auch bewusst, dass die heißen Temperaturen etwas bewirken werden und vielleicht den einen oder anderen davon abhalten, zuzuschauen“, sagt Ruppert im Gespräch mit unserer Redaktion. Er gehe davon aus, dass der Umzug am Sonntag, 31. Juli, mehr Resonanz erfahre.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Empfang vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder

Michael Ruppert freut sich nicht nur, dass alles geklappt hat, sondern auch über den Empfang im Rathaus mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). „Es war schön, den Schirmherren endlich bei uns zu haben“, sagt Ruppert und verweist nochmals auf die Corona-Zwangspause. Als Geschenk hatte er einen Hut sowie einen Bierkrug an Markus Söder überreicht.

Wallenstein 2022: Lagerspiele, Reiterspiele, Theater stehen auf dem Programm

Wünsche für die Historische Woche? „Wir wünschen uns natürlich, dass wir – bei vielleicht etwas weniger heißen Temperaturen – mit all unseren Veranstaltungen begeistern und dass die Gruppen auch ein schönes Lagerleben haben“, so Michael Ruppert. Theater, Gottesdienst, Lager- und Reiterspiele, der Historische Markt sowie der Handwerkermarkt: Die unterschiedlichsten Angebote stehen in der Woche auf dem Programm.

Lesen Sie auch

News-Blog zur Wallenstein-Woche Wallenstein in Memmingen: Eintritt ins Lager ist kostenlos - das Programm vom Montag im Überblick

Lesen Sie hier alles Infos mit Bildern und Videos zur Wallenstein-Woche