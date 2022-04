Diese Memmingerin ist von Kindesbeinen an Feuer und Flamme für die Wallenstein-Festspiele

Marion Mohr, Leiterin der Gruppe "Bevölkerung" bei Wallenstein in Memmingen, war schon als Kind dabei. Warum sie sich auf die Festspiele 2022 sehr freut.

Marion Mohr öffnet ihre Tasche, holt Bilder hervor. Eines zeigt sie in jungen Jahren in einem historischen Gewand. Die gebürtige Memmingerin ist seit ihrem vierten Lebensjahr Feuer und Flamme für die Wallenstein-Festspiele. Was damals begann, hat sich weiterentwickelt. Heute ist die 34-Jährige die Leiterin der Gruppe „Bevölkerung“.

Memmingerin ist 1992 in den Fischertagsverein eingetreten

„Seit dem Jahr 1992 bin ich im Fischertagsverein. In diesem Jahr war auch mein erstes Wallenstein“, erzählt Marion Mohr. Schon als Jugendliche habe sie immer die Vereinsbriefe ausgetragen, habe überall mitgemacht, wenn der Fischertagsverein Aktionen angeboten hat. Marion Mohr denkt aber noch ein Stück weiter zurück, muss schmunzeln und sagt: „Mit vier Jahren habe ich schon gesagt, dass ich da mitmachen möchte.“ Die Gründe dafür wisse sie nicht mehr.

Marion Mohr leitet die Gruppe "Bevölkerung" bei Wallenstein

Aber sie erinnert sich: „Meine Oma und meine beiden Tanten haben mich dann mitgenommen.“ Ihre Großmutter habe damals beim Theater mitgemacht. Die Theatergruppe sei wiederum im Lager bei der Gruppe der Bevölkerung dabei gewesen. So sei wahrscheinlich auch Marion Mohr zur Gruppe gekommen. Im Jahr 2011 übernahm sie dort die Schriftführer-Position; 2015 dann die stellvertretende Leitung. Seit dem Jahr 2020 ist die 34-Jährige Leiterin der Gruppe Bevölkerung.

Was machen die Wallenstein-Festspiele in Memmingen aus?

Diese zählt gut 300 Mitglieder, darunter auch etwa 100 Kinder. „Wir sind einfach eine super Familiengruppe“, erzählt die Memmingerin weiter. Die Gruppe der Bevölkerung zählt zu einer der größten bei den Wallenstein-Spielen. Was machen die Wallenstein-Festspiele für Marion Mohr aus? „Da gibt es gar nicht den einen Punkt. Es ist eine Kombination aus vielem“, so Mohr und fügt im Gespräch mit unserer Redaktion an: „Ich finde das Vereinsleben super. Man ist unter vielen Menschen, in der Gemeinschaft und stellt gemeinsam dieses enorme Fest auf die Beine.“

Ihre Aufgabe als Gruppenleiterin ist, die „Mitglieder gut durch das Lager und die Wallenstein-Woche zu bringen“. Es gehe darum, alles zusammenzuhalten und gut zu organisieren. Die Gruppe baut zum Beispiel einen Fladenofen auf, um die Leckerei bei den Wallenstein-Festspielen zu verkaufen. „Wir sind in der Gruppe aber super aufgestellt“, freut sich die Leiterin. Regelmäßig sind Treffen angesetzt – jetzt unmittelbar vor den Spielen jeweils einmal im Monat.

Wallenstein 2022: "Ohne die Mitglieder geht nichts"

Außerdem sei wichtig, die Mitglieder im Zusammenhalt zu stärken, denn „ohne die Mitglieder geht einfach gar nichts“. In der Corona-Pandemie sei das nicht leicht gewesen. Die ursprünglichen Gruppentreffen jeden zweiten Dienstag im Monat konnten nicht stattfinden. „Es war eine ganz schöne Flaute. Es war zäh, aber jetzt geht es wieder los und alle sind voller Freude dabei“, berichtet Marion Mohr. Die Mitglieder bereiten sich auf den Event vom 24. bis 31. Juli in Memmingen vor. Das jüngste Gruppenmitglied ist übrigens vier Monate alt. „Das älteste Gruppenmitglied ist meine Oma mit 92 Jahren“, sagt Mohr. Stolz klingt in ihrer Stimme mit. Sie leite eine tolle Gruppe, freue sich nun enorm auf die Wallenstein-Festspiele. Der Urlaub dafür sei natürlich gesetzt.

Das historische Gewand wird bereitgelegt. Frauen tragen in der Gruppe Bevölkerung einen schlichten Rock, eine Bluse und ein Mieder oder eine Jacke. Ein Häubchen auf dem Kopf ist Pflicht. Mitunter könnte diese Kombination ganz schön warm werden. „Der Unterrock hat zwei Lagen, dann kommt der Rock, der aus Wolle besteht. Das allein sind ja schon drei Schichten.“ Wieder muss Marion Mohr schmunzeln. Sie erklärt: „Aber man kann ja die Füße in den Stadtbach halten und sich so ein wenig Abkühlung verschaffen.“ Die authentische und detailgetreue Darstellung bei den Wallenstein-Festspielen gefalle ihr besonders. Dadurch könne man sich richtig in die Zeit einfühlen.

Ihre Wünsche für die Wallenstein-Festspiele 2022

„Ich freue mich jetzt sehr auf die Wallenstein-Woche, vor allem nach solch einer langen Zeit. Immerhin sind es jetzt wegen der Corona-Pandemie sechs anstelle von vier Jahren seit den vergangenen Festspielen“, sagt Marion Mohr.

Ihr Wunsch für die Wallenstein-Festspiele? „Erst einmal gutes Wetter, denn dann macht es einfach mehr Spaß und es sind mehr Besucher unterwegs. Das wäre die Basis. Alle sollen in dieser Woche aufatmen und Mitglieder sowie Zuschauer einfach zusammen diese Festspiele genießen können.“

