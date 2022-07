Wallenstein in Memmingen: „Es war eine gute Woche“

Das Fest in Memmingen endet mit dem Umzug am Sonntag friedlich. Das sagen Michael Ruppert vom ausrichtenden Fischertagsverein sowie die Polizei zum Verlauf des Großereignisses.

31.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Wallenstein-Woche in Memmingen ist zu Ende gegangen. Zwischen 8000 und 10.000 Zuschauer erlebten laut dem ausrichtenden Fischertagsverein am Sonntag in der Altstadt den historisch nachgespielten Auszug des Feldherrn Wallenstein, der im Jahr 1630 in Memmingen sein Quartier nahm. Dieses Ereignis stellten über 4000 Mitwirkende unter dem Motto „Wallenstein 1630 in Memmingen – Bürger der Stadt spielen ihre Geschichte“ nach.

Wetter: Keine Veranstaltung musste abgesagt werden

Rasante Reiterspiele, Lagerleben, das Theater, der Tanz auf dem Kopfstein, ein Fackelzug, Gottesdienst, Handwerkermarkt und Historischer Markt: Eigentlich findet das detailgetreue Großereignis alle vier Jahre in Memmingen statt, musste aufgrund der Corona-Pandemie allerdings verschoben werden. Umso größer war die Freude bei den Mitwirkenden und Besuchern.

Fischertagsverein Memmingen: "Wir sind sehr zufrieden"

Das bestätigt Michael Ruppert, der Vorsitzende des Fischertagsvereins Memmingen, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es war eine gute Woche mit viel Glück beim Wetter.“ Keine der Veranstaltungen musste abgesagt werden. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Ruppert und ergänzt: „Viele Gäste sind auch öfter gekommen.“ Ein gutes Zeichen. Etwa 15.000 Zuschauer beim Einzug, beim Auszug nun nach ersten Schätzungen zwischen 8000 und 10.000 Gästen: „Das ist völlig verständlich. Der erste Umzug ist der Höhepunkt. Bei diesem war auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder da“, erklärt Ruppert (wir berichteten). Zudem habe die Ferienzeit begonnen. Großes Lob für die Umsetzung habe er von den Behörden bekommen.

Das sagt die Polizei zum Wallenstein-Umzug

Die Polizei bestätigt: Der Umzug verlief ohne Vorkommnisse. „Es war ein friedliches Fest“, sagt Polizei-Einsatzleiter Sebastian Adam. Im Vorfeld des Umzuges mussten noch zehn Fahrzeuge, die im ausgewiesenen Parkverbot standen, abgeschleppt werden, weil sie sonst die Umzugsstrecke gestört hätten. „Es gab beim Umzug noch ein paar scheuende Pferde, aber ohne, dass es zu einem Zwischenfall kam“, so Adam.

