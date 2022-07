Wallenstein in Memmingen: Pusterohr statt Riesen-Kanone

Auch bei Wallenstein sind Fehler menschlich, wie diese Anekdoten zeigen.

31.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Memmingen ist wieder im Wallenstein-Fieber: Bei der Historischen Woche wird auf Pferden geritten, aus Krügen getrunken und auf Feldbetten geschlafen. Das und mehr wird geboten, wenn alle vier Jahre daran erinnert wird, wie 1630 der Feldherr Wallenstein für einige Monate in Memmingen quartierte.

Nicht immer läuft alles nach Plan

Dass bei so einem großen Fest nicht immer alles nach Plan läuft, ist selbstverständlich. So bestätigen es auch einige Anekdoten, die im Buch „100 Jahre Fischertagsverein Memmingen“ festgehalten wurden. Zum Beispiel kam es im Jahr 1986 zu einem Missverständnis bei der Bestellung der damals größten Kanone. Erst kurz bevor diese in Anwesenheit allerlei Presse empfangen werden sollte, wurde ein Fehler bei der Berechnung des Maßstabs bemerkt, der aus der eigentlich fünf Tonnen schweren Kanone ein kleines Röhrchen machte.

Wallenstein-Darsteller und Kurzsichtigkeit

Auch beim ersten Wallenstein 1980 lief nicht alles glatt. Da der damalige Wallenstein-Darsteller extrem kurzsichtig war, aber keine Sehhilfe tragen durfte, musste er beim Theaterspielen immer seine Schritte zählen, um am richtigen Platz zu stehen. Das erzählte er auch fröhlich seinem Gegenüber in der Kutsche auf dem Weg zum Theater. Nur hatte er bereits sein Mikrofon eingeschaltet und so wussten auch die 2000 Menschen auf dem Marktplatz über seine Sehprobleme Bescheid.

