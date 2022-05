Spektakel in Memmingen: Wallenstein-Aufmarsch auf dem Marktplatz

Imposantes Schauspiel auf dem Memminger Marktplatz: Zum Auftakt der Wallensteinwoche marschierten Soldatengruppen des Fischertagsvereins vor der Großzunft auf.

27.05.2022 | Stand: 19:49 Uhr

Hunderte Darsteller, Tausende Zuschauer: Der Fischertagsverein gab am Freitagabend, 27. Mai, einen Vorgeschmack auf das, was er während der Wallenstein-Woche vom 24. bis 31. Juli bieten wird. Ein imposantes Schauspiel: Trommeln, Fahnen, konzentrierte Gesichter, lautstarke Kommandos.

"Ich bin ganz überwältigt, wie viele Memmingerinnen und Memminger heute Abend hier her gekommen sind", sagte Michael Ruppert, Vorsitzender des Fischertagsvereins. Zusammen mit Wallenstein-Darsteller Robert Junger und Zweiter Bürgermeisterin Margareta Böckh stand er auf der Treppe der Großzunft, an der gerade die Soldaten in historischen Gewändern vorbeigezogen waren und dann rechts und links Aufstellung nahmen. Ruppert: "Es macht richtig Spaß, nach zwei Jahren Nix, oder Fast-Nix mal wieder was Richtiges zu machen."

Auftakt für die Wallenstein-Woche im Juli in Memmingen

"Die lange Dürreperiode ist Gott sei Dank vorbei, wir dürfen heuer wieder die Wallenstein-Woche begehen. Ich freue mich riesig", sagte Margareta Böckh. "Sie haben jetzt seit zwei Jahren gebangt, gehofft, sich gefragt: 'Können wir es durchziehen?' Denn das Fest braucht ja einen ewig langen Vorlauf. Aber Sie haben es geschafft. Und Sie werden es auch noch weiterhin schaffen bis Ende Juli, bis Sie dann richtig in die Vollen einsteigen können."

Robert Junger, Wallenstein-Darsteller: "Jetzt geht es tatsächlich los. Es sind zwar noch zwei Wochen hin bis zur eigentlichen Wallenstein-Woche. Aber der Termin ist trotzdem ganz gut gewählt. Denn Wallenstein war ja nicht nur im Juli eine Woche in Memmingen. Sondern er war seit Mai 1630 in Memmingen und blieb dort bis weit in den Oktober hinein."

Die Vorbereitungen für die Wallenstein-Woche liefen auf Hochtouren, sagte Robert Junger. Die Theaterproben haben begonnen und würden intensiver, die Kleiderausgabe im Fundus laufe schon lange, in den Gruppen werde exerziert, der Umgang mit den historischen Waffen werde geübt. Auch in der Nähstube und im Fundus sei viel los: "Das ist im Moment das Epizentrum dieser Spiele, wo alles zusammenläuft. Dort geht es zu wie in einem Bienenstock. Es ist unglaublich."

Vor dieser Kulisse auf dem Marktplatz sei es eine wunderbare Gelegenheit, sich schon jetzt einen Eindruck zu verschaffen, "wie prächtig, wie herrlich, wie bunt es werden wird", sagte Junger.

Und er fragte in die Menge aus Menschen: Warum eigentlich Memmingen? "Was macht der Oberbefehlshaber der kaiserlichen-katholischen Armee, einer der mächtigsten Männer seiner Zeit 1630 in Memmingen? Ich finde die Frage interessant mit Blick darauf, was wir hier eigentlich darstellen." Die Antwort sei simpel: "Er hat hier Quartier bezogen." Memmingen habe strategisch günstig gelegen, sei nicht Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen gewesen, sei nicht besetzt und geplündert worden. "Dementsprechend stehen im Zentrum unserer Spiele auch nicht die Darstellungen von kriegerischen Auseinandersetzungen. Es geht nicht um die Verherrlichung eines Kriegsherrn, sondern wir spielen Geschichte lebendig nach." Dennoch sei es gut, sich kritisch auseinandersetzen mit den damaligen Geschehnissen, mit der Geschichte. "Es ist sehr interessant: Wer sich die Hintergründe der damaligen Zeit anschaut, und dann die heutige Situation in der Welt, dann stellt man sich die Frage, ob der Mensch jemals aus der Geschichte lernt".

Er sei der Meinung: "Wir dürfen zusammenkommen. Wir dürfen Freude miteinander haben. Wir wollen Geschichte lebendig darstellen. Tauchen Sie mit uns ein in die Geschehnisse von damals, in die Geschichte von Memmingen, aber auch in die europäische und die Weltgeschichte."

Dann wurden die Soldatengruppen quer über den Marktplatz geschickt, wo sie sich zum Spalier aufstellten und so einen breiten Weg durch die Masse freimachten für die Kutsche mit den Bierfässern. Und nachdem Robert Junger das erste Fass angezapft hatte, begann der inoffizielle Teil des Abends.