Wallenstein-Woche in Memmingen: Auch hier gilt das Waffengesetz

Damit die Wallenstein-Spiele in Memmingen reibungslos funktionieren, sind Fundus, Waffenkammer und Lagerhalle mit Tausenden Requisiten straff organisiert.

17.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Zwei Wochen vorher? Oder drei? Nein: Eineinhalb Jahre, bevor die Wallenstein-Woche in Memmingen startet, wird damit begonnen, die Kostüme an die 4000 Darstellerinnen und Darsteller auszugeben. Dafür ist der Fundus des Fischertagsvereins straff organisiert. Wenn er, die Waffenkammer und die danebenliegende Lagerhalle mit den Wagen, Kanonen und mehr als Herz des Vereins beschrieben werden, ist das nicht übertrieben. Wir durften uns die Hallen im Süd-Osten der Stadt anschauen.

Ausgabe muss eineinhalb Jahre vorher beginnen

Der Fundus: 5000 Kostüme lagern hier – für alle Darsteller: von den Bettlern bis zu den Edelleuten. Daneben gibt es etliche Einzelteile: Geldbeutel, Gürtel, Schuhe, Socken, Kisten mit Straußenfedern mit einem Gesamtwert von bis zu 6000 Euro und vieles mehr, ordentlich aufbewahrt in Regalen. Alles ist Eigentum des Fischertagsvereins. Und das meiste ist in der benachbarten Nähstube selbst hergestellt worden. (Lesen Sie auch: Wie in der Nähstube für Wallenstein gearbeitet wird)

5000 Kostüme hängen im Fundus des Fischertagsvereins. Bild: Andreas Berger

Damit alles reibungslos funktioniert, muss eineinhalb Jahre vor den Wallenstein-Spielen begonnen werden, die Kostüme auszugeben: Jeden Dienstag öffnen die ehrenamtlichen Fundusverwalter, von denen es derzeit drei gibt, um 17.30 Uhr. Die einzelnen Festspiel-Gruppen wissen, an welchem Dienstag sie an der Reihe sind. Jede Gruppe hat ihren eigenen Kleiderständer. Und an jedem Kostüm hängt eine Karte, auf der steht, welche Einzelteile dazugehören, wer es tragen wird, wie die Kleidungsstücke zu reinigen sind – in der eigenen Waschmaschine oder doch besser in der Reinigung. Die Kostüme werden dienstags nicht einfach nur abgeholt, sie werden zuvor auch anprobiert. Falls ein Kleidungsstück nicht passt, muss es in der Nähstube angepasst werden.

Die Rückgabe der Kleidung ist genauso organisiert. Bis Januar dauert es etwa, bis alle Kostüme abgegeben worden sind, sagt Thorsten Burghart, Vermögensverwalter des Fischertagsvereins. Danach beginnt die Inventur, um zu prüfen, welche Kleidungsstücke fehlen, welche repariert werden müssen, ob alles am richtigen Platz hängt und liegt.

Es gilt das Waffengesetz

Die Waffenkammer: Sie ist in derselben Halle wie der Fundus. Kleidung und Waffen: Insgesamt 20.000 Einzelteile sind dort untergebracht. Zur Waffenkammer gehören 45 schwarze Kürisserrüstungen, also die der schweren Reiterei. Auch 200 Pikenierrüstungen liegen hier mit jeweils einem Brust- und Rückenpanzer, Helm, Schuhen und Gürtel. Pikeniere waren früher die schwere Infanterie und meist an ihrer Waffe zu erkennen: der Pike, einer langen Stangenwaffe. Die Piken, Hellebarden und Partisanen stehen aufgereiht in einem Gang hinter den Regalen. Hergestellt wurden sie bis 1980 in Memmingen, teils in Berufsschulen, teils in Handwerks-Lehrbetrieben, die auch heute noch helfen, wenn repariert oder neu hergestellt werden muss.

Etwas Besonderes kann Thorsten Burghart auch über die Rapiere, also Schwerter, erzählen, die gegenüber an einer Wand hängen: Sie sind so präpariert, dass sie nicht aus den Scheiden gezogen werden können. Denn obwohl es Deko-Waffen sind, fallen sie unters Waffengesetz. So muss der Verein auch dafür sorgen, dass alle Waffen, die für die Spiele ausgegeben werden, jeden Abend weggeschlossen werden.

In dieser Halle sind die Großrequisiten des Fischertagsvereins untergebracht. Dazu gehören der große Memminger Mau (Mitte), der Schanzkorb-Wagen (ganz links), die Wallenstein-Kutsche (hinten links in Blau und Rot) und die Kanone mit dem Spitznamen „Die Alte“. Bild: Andreas Berger

Die Nachtigall, das Ungetüm

Die alte Lagerhalle: Die Nachtigall wartet im Verborgenen. Wer durch das Tor der Halle geht, in dem die Großrequisiten des Fischertagsvereins aufbewahrt werden, sieht zwar den großen Memminger Mau, die Wallenstein-Kutsche, den Schmiedewagen mit Esse, den Wagen der Stadtgarde, „um den beneidet uns sogar so manches Museum“, dabei handelt es sich um einen Versorgungswagen aus dem Ersten Weltkrieg, und andere Gegenstände. All das ist vielen Memmingern aus den Umzügen von Fischertag und Wallenstein-Woche bekannt. Doch sie versperren die Sicht auf ein Ungetüm im hinteren Teil der Halle: Die Nachtigall ist eine Kanone, wiegt sechs Tonnen, das Rohr ist 4,40 Meter lang, das Kaliber 40 Zentimeter. Sie muss von acht Kaltblütern gezogen werden. Um das Gespann bremsen zu können, ist eine Lkw-Achse mit Scheibenbremsen verbaut.

900 Quadratmeter ist die Halle gegenüber dem Fundus groß. Doch reicht der Platz nicht mehr. Weil es dort voll ist, sind einige Geräte und Vehikel nur schwer zu erreichen – obwohl manche Requisiten schon ausgelagert sind. Deshalb wird der Verein bauen:

Die neue Lagerhalle: Die Baugenehmigung liege vor, das Grundstück stehe fest: an der Teramostraße in Amendingen. Dieses Jahr gehe es in die Detailplanung für die neue Halle des Fischertagsvereins, sagt Thorsten Burghart. Wann sie fertig ist, ist noch nicht klar. Wenn es so weit ist, werden dort Fundus, Waffenkammer, Nähstube und Großrequisiten untergebracht. Die alte Halle wird verkauft, einen Interessenten gebe es schon.