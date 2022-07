Markus Söder kommt zu Wallenstein nach Memmingen

Markus Söder ist Schirmherr der historischen Woche "Wallenstein" 2022 in Memmingen. Doch zunächst besuchten die Veranstalter vom Fischertagsverein ihn.

14.07.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird bei Wallenstein in Memmingen vom 24. bis 31. Juli 2022 die Schirmherrschaft übernehmen. Die offizielle Übertragung durch den Fischertagsverein mit seinem Vorsitzenden Michael Ruppert und weiteren Vereinsvertretern fand laut Mitteilung nun in der Bayerischen Staatskanzlei statt. Mit dabei waren auch Oberbürgermeister Manfred Schilder und der Memminger Landtagsabgeordnete und Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek. Holetschek habe sich im Vorfeld erfolgreich um die Antragung der Schirmherrschaft an den Ministerpräsidenten bemüht und auch den Übergabetermin koordiniert.

Das sagt Markus Söder zu Wallenstein in Memmingen 2022

Schirmherr Markus Söder: „Tradition und Kultur gehören zu Bayern. Sie machen unser Land so einzigartig und lebenswert. Danke an den Fischertagsverein für das große Engagement. Wir freuen uns auf die historische Woche!“

Während der historischen Woche wird die Zeit des Sommers 1630 nachgespielt, in der Wallenstein drei Monate lang Memmingen als Quartier ausgewählt hat. Bei der Eröffnung am Sonntag, 24. Juli, wird Ministerpräsident Markus Söder, nach 2016 erneut als Schirmherr mit dabei sein.

