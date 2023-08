In diesem Jahr entstand der Stausee in Kardorf

Der Blick in ein besonderes Album zeigt das Ereignis der „Durchlassöffnung“ vor genau 75 Jahren. Was sich am Stausee in Kardorf seitdem entwickelt hat.

Ein Blick in ein ganz besonderes Album – das der Kronburger Gemeinderat Thomas Zeller einst per Kleinanzeige im Internet erworben hat – zeigt ein beeindruckendes Bild mit dem Hinweis „Durchlassöffnung Werk VIII 19.8.1948“: Vor 75 Jahren wurde der Stausee bei Kardorf also zum ersten Mal „geflutet“. Fortan wurde das Wasser der einst sehr wilden Iller aber für vielerlei Zwecke genutzt. Seitdem dient der See nämlich nicht nur zur Stromproduktion und zum Hochwasserschutz: In all den Jahrzehnten ist das Gewässer auch für eine Vielzahl von Vögeln zum Lebens- und für die Menschen des Illerwinkels zum beliebten Erholungsraum geworden.

Arno Fischer hat das Unterwasserkraftwerk geplant

Dabei wurde die sehr bewegte Bau-Geschichte dieser Staustufe von sehr vielen Faktoren, wie etwa dem Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich beeinflusst. Arno Fischer, der umsichtige Konstrukteur dieses Unterwasserkraftwerks hat nämlich seine Bauweise in den 1930er-Jahren als „besonders vor Flugzeugangriffen geschützte Form“ konzipiert. Das raffiniert ausgeklügelte System wurde daher auch für die Werke V bis VIII verwendet. Bei der Staustufe VIII (Schnall-Kardorf) wurden ab 1941 bis 1944 überwiegend Kriegshäftlinge eingesetzt.

Das Foto zeigt den Damm durch die Iller. Bild: Franz Kustermann (Repro)

Arbeitsdienstler und Heimatvertriebene auf der Staudamm-Baustelle

Schon Ende 1945 waren es hauptsächlich Arbeitsdienstler und ab 1946 viele Heimatvertriebene, die zuerst in Barackenlager lebten und danach in die umliegenden Höfe einquartiert wurden.

Einen heute 98-jährigen Zeitzeugen, Alois Wottawa, lassen wir als Vertreter vieler Männer zu Wort kommen: „Als wir 1946 im Barackenlager im Schnall ankamen, gab es nach vielen Lagermonaten in Gefangenschaft erstmals wieder ein echtes Essen“.

Arbeiter haben Ausweise in drei Sprachen

Willi Unold war beim Bau der Kantinenwirt und später dann Wirt vom Strandcafé. Laut den beiden bekamen die überwiegend im Entnazifizierungs-Programm eingesetzten Arbeiter dreisprachige Ausweise: Französisch für den Barackenbereich (im Weiler Obermuken), Englisch für die Aufsicht am Werk und die Baustelle und Deutsch, damit sie diese auch selbst verstanden. Die Baufirmen Wayss & Freitag und Josef Wahler betrieben die Baustelle – wie schon während der Kriegszeit – als Arbeitsgemeinschaft. Die Bauleitung befand sich in der Eisenbahnstation Illerbeuren.

Staudamm wird mit Dampfbaggern aufgeschüttet

Die Arbeiten am Weiterbau des Stollens von der Au bis zum Knickpunkt im Berg, sowie der Kontrollschacht (am alten Kardorfer Badeplatz bis zu diesem Knickpunkt unter der Straße) und die Weiterführung unter dem Hang bis zum Übergang in einen Kanal waren sehr arbeitsintensiv: Der mit Dampfbaggern aufgeschüttete Damm etwa musste nämlich dauerhaft befestigt werden. Auf der Westseite der Iller mussten Kanäle verlegt werden.

Das wichtigste Stück war aber das Wasserkraftwerk mit den Unterwasser-Turbinen. Hier kam erstmals sogar ein drehbarer Liebherr-Kran zum Einsatz.