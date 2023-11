Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Die Türkisch-Islamische Gemeinde informiert Stadträte über Minarett-Pläne in Memmingen. Politiker raten angesichts der politischen Lage: Besser noch abwarten.

17.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Türkisch-Islamische Gemeinde Ditib in Memmingen möchte sich einen langgehegten Wunsch erfüllen und bei ihrer Moschee in der Schlachthofstraße ein Minarett bauen. Diese Pläne sorgen seit dem Sommer für Diskussionen in der Stadt. So hat etwa die AfD angekündigt, ein Bürgerbegehren gegen das Projekt anzustrengen. Indes hat die Glaubensgemeinschaft jetzt Vertreter des Stadtrats und der christlichen Kirchengemeinden zu einem Gespräch in die Moschee eingeladen und dabei ihre Beweggründe für den Minarett-Bau erläutert. Im Anschluss entspann sich eine unaufgeregte und konstruktive Diskussion.

