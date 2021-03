Warnstreik der Metaller: Auto-Korso fährt durch Memmingens Süden

Mitarbeiter aus drei großen Betrieben in Benningen und Memmingen demonstrieren gemeinsam in 100 Autos für die Tarifforderungen der IG Metall.

25.03.2021 | Stand: 16:33 Uhr

Über 100 Autos reihten sich in den Warnstreik-Korso ein, zu dem die IG Metall in Memmingen aufgerufen hatte, um den Druck bei den Tarifverhandlungen zu erhöhen. Weil aber nur 100 Autos dafür angemeldet waren – die jeweils an einer Fahne zu erkennen waren – zog die Polizei sogar ein paar Fahrzeuge wieder heraus aus der langen Blechlawine, die sich im Schritttempo durch Schaltwerkstraße, Riedbachstraße, Schleiferplatz, Luitpoldstraße, Allgäuer Straße und Oberbrühlstraße im Memminger Süden schlängelte. Start war in der Industriestraße in Benningen Vier Runden wollten die Streikenden eigentlich drehen. Weil der Korso wesentlich langsamer voran kam, als geplant, waren es dann nur zwei.

Begeistert von der gelungenen Aktion zeigte sich hinterher Dietmar Jansen, Geschäftsführer der IG Metall Allgäu. „Wir waren überrascht, wie viele mitgefahren sind“, sagte er. Insgesamt hätten in den drei Betrieben Otto Christ AG (Benningen/Unterallgäu), Goldhofer und Rohde & Schwarz (beide Memmingen) etwa 1000 Mitarbeiter am Warnstreik teilgenommen. „Das belegt, wie wichtig den Leuten unsere Forderung sind.“ Ein Lob hatte Jansen auch für die Polizei, die den Korso begleitet hatte: „Die Zusammenarbeit war sehr unkompliziert und lief reibungslos.“

29 Beamte waren nach Auskunft der Pressestelle der Polizei im Einsatz, um beispielsweise Kreuzungen abzusperren. Es kam zu keinerlei Verstößen etwa gegen das Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Demonstration. Allerdings gab es wie erwartet kurzzeitige Verkehrsbehinderungen am Rande des Autokorsos.