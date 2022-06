Warum am Hallhof eine wichtige Anlaufstelle für Memmingen entsteht

Fast fertig ist der Umbau in der Kalchstraße, wo Veterinär- und Straßenverkehrsamt für etwa zwei Jahre einziehen. Es gibt auch schon Pläne für die Zeit danach.

13.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Bei diesem Bauprojekt setzt die Stadt auf Transparenz: Die neuen Bürobereiche, die gerade als Ausweichquartier für das Veterinäramt und das Straßenverkehrsamt entstehen, sollen offen, hell und flexibel sein. Außerdem bürgernah und barrierefrei. Eingerichtet werden sie keine 200 Meter vom Rathaus entfernt in dem Gebäudekomplex an der Kalchstraße (die offizielle Adresse ist bisher Hallhof 6 und 7), in dem fast 50 Jahre lang das Kaufhaus X seine Waren feilgeboten hat und danach ein Sanitätshaus.

