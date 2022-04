Warum die Osterkerze für diese Memmingerin eine besondere Bedeutung hat

Ruth Pfalzer aus Memmingen verziert Kerzen. Zu Ostern hat sie eine Menge zu tun. Ihre Werke gehen unter anderem auch nach Portugal und die Schweiz.

12.04.2022 | Stand: 16:01 Uhr

Sie geht routiniert vor. Ihre Finger sind flink. In ihrem Gesicht sind ein Lächeln aber auch Konzentration zu erkennen. Ruth Pfalzer verziert Kerzen. Derzeit hat sie besonders viel zu tun, denn das Osterfest steht vor der Tür. Osterkerzen sind gefragt. Kerzen, mit denen sie eine Besonderheit verbindet.

Wie sie ihr Hobby entdeckte

Ruth Pfalzer stammt gebürtig aus Memmingen. Die 56-Jährige ist Verwaltungsangestellte. Die Mutter dreier erwachsener Kinder arbeitet bei der hiesigen Tourist-Info. Kreativität ist für sie wichtig, nicht nur im Job, sondern vor allem auch bei ihren Hobbys. Kerzen verzieren, Eier bemalen, malen und Theater: Ruth Pfalzer schaut zunächst auf ihre Kindheit zurück. „Jedes Kind verziert ja irgendwann mal eine Kerze“, sagt sie. So sei es auch bei ihr gewesen. „Mit der Hochzeitskerze für meine große Schwester Monika vor gut 30 Jahren hat es aber richtig begonnen“, erzählt die 56-Jährige. Mittlerweile sind ihre Kerzen nicht nur in Memmingen und Umgebung gefragt. Sie hat diese sogar schon nach Portugal und in die Schweiz verschickt.

Für jeden Anlass eine passende Kerze

Taufkerzen, Hochzeitskerzen, Geburtstagskerzen, Trauerkerzen, Kommunionkerzen und natürlich die Osterkerzen: „Eigentlich gestalte ich für jeden Anlass“, sagt die Memmingerin. Im Frühjahr und im Herbst seien die Hochphasen. Dann seien die Kerzen stark nachgefragt. Bis zu 150 Osterkerzen verziert sie pro Jahr. Je nach Motiv benötigt sie für die Gestaltung einer Kerze etwa 15 Minuten.

Die Osterkerze und ihre Bedeutung

Die Osterkerze stehe für den Neuanfang, für Glauben, Licht, ist für Ruth Pfalzer eine Begleitung durch das ganze Jahr. Angst, Tod, Prüfungen oder weitere Herausforderungen: Wenn die Osterkerze entzündet wird, wird besonders an jemanden gedacht. „Das ist ein schöner Brauch“, so die 56-Jährige weiter.

Wie werden Kerzen verziert?

Doch wie gestaltet sie die Kerzen? „Von den Motiven her nutze ich das, was mir gefällt. So entwickelt sich nach und nach eine Symbolik“, erzählt sie und macht es einfach vor. Sie nimmt sich ein Wachsblatt, legt darauf eine Schablone und schneidet diese mit Hilfe einer Nadel aus. Die Form entnimmt sie, passt sie der Kerze an. „Ich habe meinen eigenen Stil, verziere zum Beispiel gerne mit Gold, weil es festlich wirkt und freundlich und hell strahlt“, zeigt Pfalzer auf. Letztlich verziere sie Kerzen in jeglichen Formen und Farben. So mancher Kunde bringe auch den eigenen Rohling mit.

So wird eine Kerze verziert: Ruth Pfalzer arbeitet mit einem Wachsblatt, darauf gibt sie eine Schablone, die sie ausschneidet und damit dann die Kerze bestückt. Für eine Osterkerze benötigt sie etwa 15 Minuten – je nach Motiv. Bild: Maike Scholz

Die Schablone kommt zum Einsatz. Bild: Maike Scholz

Ruth Pfalzer aus Memmingen verziert Kerzen. Bild: Maike Scholz

Die Schablone wird auf der Kerze angebracht. Bild: Maike Scholz

Ein Teil der Verzierung ist angebracht. Bild: Maike Scholz

In der Osterkerze sieht Ruth Pfalzer eine besondere Erfüllung. „Eben weil mich die Kerze das ganze Jahr über begleitet“, hebt sie hervor. „Ich durfte auch schon Osterkerzen für die Pfarreiengemeinschaft gestalten“, zeigt sie auf. Dann reiht sie die gerade verzierte Kerze in eine Fülle anderer Osterkerzen ein.

Verkauf der Osterkerzen an Gründonnerstag

An Gründonnerstag wird Ruth Pfalzer noch einmal Osterkerzen verkaufen und zwar um 19 Uhr in der Kirche St. Josef – vor und nach dem Gottesdienst. „Der Erlös aus dem Kirchenverkauf wird immer gespendet“, berichtet sie. Zumeist komme das Geld kirchlichen Projekten zugute. Ihr Talent sieht sie als „Geschenk des Himmels“: „Dieses Talent möchte ich weiterschenken, denn es ist auch keine Selbstverständlichkeit“. Ruth Pfalzer greift nach der nächsten Kerze. Auf dem Wachsblatt formt sie ein Alpha und Omega: das Symbol für Anfang und Ende.

Lesen Sie auch:

Der Bahnhof Memmingen bleibt weiter eingerüstet

Fischertagsverein Memmingen erklärt Neuigkeiten für Wallenstein-Festspiele

Stare im Stadtpark Neue Weltlösen Sorgen aus

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".