Warum die Stadt Memmingen beim Sportverein DJK für Frust sorgt

Auf Fußballplätzen der DJK steht nach Regen das Wasser – seit Jahren. Die Stadt hat zugesagt, sich des Problems anzunehmen. Wann es gelöst wird, ist offen.

18.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

„Das ärgert mich wirklich und ich komme mir da verarscht vor“: Als Fritz Such auf dem Gelände an der Haienbachstraße unterwegs ist, bricht sich beim Vorsitzenden der DJK SV Ost Memmingen der Unmut Bahn. Der Grund: Nach Regenfällen steht seinen Worten zufolge auf dem Fußball-Hauptplatz und dem Trainingsplatz das Wasser. Mehrfach mussten laut Such auch bereits Spiele abgesagt oder woandershin verlegt werden und der Verein habe finanzielle Einbußen, weil Einnahmen durch Zuschauer und Zuschauerinnen sowie aus der Bewirtung wegfallen. Seit Jahren sei das Thema bekannt und die Stadt, in deren Eigentum sich das Sportgelände befindet, habe zugesagt, sich um das Problem zu kümmern, sagt Such. Doch gelöst sei es noch immer nicht.