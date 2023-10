Warum ein Wohnprojekt in Bad Grönenbach ein Wunschtraum bleibt

Der Bau einer Wohnanlage mit Tagespflege in Bad Grönenbach wird auf Eis gelegt. Welche Projekte die Gemeinde stattdessen angeht.

Die Realisierung einer Wohnanlage für bezahlbaren Wohnraum mit Tagespflege im Pfarrer-Ried-Weg wird wohl noch für längere Zeit ein Wunschtraum bleiben. Dies erläuterte Bürgermeister Bernhard Kerler während der Bad Grönenbacher Bürgerversammlung im nahezu voll besetzten Postsaal. Das Projekt sei derzeit für die Gemeinde kaum umsetzbar.

Kosten für Wohnprojekt steigen auf 6 Millionen Euro

Hinsichtlich der Kosten für die zehn Wohneinheiten plus Tagespflegeeinrichtung habe man mit vier Millionen Euro begonnen. Mittlerweile seien daraus rund sechs Millionen Euro geworden. Zudem seien die Darlehenszinsen stark angestiegen. Den Gemeindehaushalt über einen Zeitraum von 30 oder 40 Jahren mit diesen Finanzierungskosten stark zu belasten, kommt laut Bürgermeister nicht in Frage. Man habe das Projekt daher schweren Herzens gestoppt.

Hohes Schloss wird zum Hotel

Deutlich besser, aber angesichts der aktuellen Marktlage auch nicht einfach, gestaltet sich die Lage hinsichtlich des Umbaus des Hohen Schlosses zur Hotelanlage. Kerler geht davon aus, dass die Baugenehmigung im Frühjahr vorliegen wird. Der Baubeginn sollte dann spätestens im ersten Halbjahr 2024 in die Tat umgesetzt werden können. Von außen gibt es demnach kaum Veränderungen an der Schlossansicht, erläuterte der Bürgermeister. Es kämen lediglich ein paar Gauben dazu. Ein Aufzugs- und Treppenhaus, das in westlicher Richtung außen am Schloss angebaut wird, falle vom Waldviertel her gesehen nicht sonderlich auf.

Touismus in Bad Grönenbach entwickelt sich positiv

„Wir nähern uns dem, was wir einmal hatten“, betonte der Rathauschef mit Blick auf die Tourismusentwicklung. Die Anzahl der Übernachtungen soll bis Jahresende auf rund 170.000 ansteigen. Die Bettenzahl ist leicht von 882 auf nunmehr 865 Betten gesunken. Die Auslastung halte sich mit rund 56 Prozent recht stabil. Anfang 2024 soll die Breitbanderschließung in Bad Grönenbach und Zell durch einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau der Firma Leonet ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde beginnen. Die Ausbauplanung sei in Arbeit. Mit Straßenaufbrüchen und Verkehrsbehinderungen in der ganzen Gemeinde sei zu rechnen.

Straßensanierung ist abgeschlossen

Die Sanierung der Rothensteiner Straße sei nach rund 2,5 Jahren Bauzeit praktisch fertig, berichtete Kerler. Die Kosten werden sich auf rund 2,2 Millionen Euro belaufen. Der Gemeindeanteil für Gehweg, Beleuchtung, Ver- und Entsorgungsleitungen soll bei rund einer Million Euro liegen. Dank sprach der Bürgermeister an den Landkreis aus, der die Straßenbaumaßnahme zügig umgesetzt hat, sodass jetzt die Bauarbeiten am Hohen Schloss ungehindert und zügig beginnen können.

Brunnen in Ziegelberg wird saniert

Die Wasserversorgung für Rothenstein wurde im Juni fertiggestellt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Rund 250.000 Euro werden über Beiträge eingehoben. Den großen Teil der Kosten (rund eine Million) trägt die Gemeinde. Im nächsten Schritt werde man die Sanierung der Wasserversorgung in Ziegelberg angehen. Dafür würden aber die ursprünglich angesetzten 600.000 Euro Baukosten unter Umständen nicht ausreichen. Die Sanierung des Brunnen II hat gerade begonnen. Das Baufeld wurde bereits frei gemacht, die Kostenwerden sich auf 725.000 Euro belaufen.

Planungen für Feuerwehrhaus ruhen

Die Planungen für das neue Feuerwehrhaus mit Wohnanlage und Kinderspielplatz in Zell ruhen derzeit. Kerler betonte, man sei mit der Planung nicht zufrieden und in Zell damit auch auf Widerstand gestoßen. Fertiggestellt ist dagegen die Dirt-Bike-Anlage. Bei der Umsetzung sei der Bauhof mit Fachkenntnis von Jugendlichen aus dem Ort unterstützt worden, lobte der Bürgermeister. Er dankte allen Mitwirkenden und auch für die eingegangenen Spenden, die zur Umsetzung und Eröffnung beigetragen haben.