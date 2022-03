Warum Ottobeuren junge Bauwillige braucht

Einen aktuellen Überblick über das, was sich in ihrem Heimatort tut, bekamen die Besucherinnen und Besucher bei der Bürgerversammlung in Ottobeuren. Dabei ging es unter anderem um die steigende Einwohnerzahl, manche Hürde für die Entwicklung des Ortes und die dringend nötige Sanierung mehrerer Brücken.