Memmingen und das Unterallgäu weisen schon seit etwa drei Wochen die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen im gesamten Allgäu auf. Aber warum ist das so?

19.05.2021 | Stand: 08:18 Uhr

Es ist seit drei Wochen immer das gleiche Bild: Memmingen und das benachbarte Unterallgäu haben die höchsten Corona-Zahlen in der Region. Aktuell sind die Inzidenz-Werte fast fünf Mal so hoch wie im Kreis Lindau. Zum Vergleich: Am Mittwochmorgen liegt die Inzidenz in Memmingen laut RKI bei 204,1 - in Lindau bei 37,8.