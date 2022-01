Das ist auf dem Gelände der Gärtnerei Stetter in Memmingerberg geplant

Auf dem Gelände der Gärtnerei Stetter in Memmingerberg sollen eine Bäckerei, eine Metzgerei und ein Feinkostladen entstehen. Geschäftsführer stellt Pläne vor.

06.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Auf dem Gelände der Gärtnerei Stetter in Memmingerberg bahnen sich große Veränderungen an. Wo derzeit noch Glashaus an Glashaus aneinandergereiht ist, soll eine Art Marktplatz entstehen, allerdings nicht in Form von losen Marktständen. Geschäftsführer Andreas Stetter will auf seinem Areal, das sich in unmittelbarer Nähe zur A96-Anschlussstelle Memmingen-Ost befindet, mehrere Gebäude errichten, in denen eine Metzgerei, eine Bäckerei und ein Feinkostladen ihre Waren anbieten sollen. Vor Kurzem hatte er das Projekt im Memmingerberger Gemeinderat vorgestellt. Und die Räte waren von seinen Plänen sehr angetan.