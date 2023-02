Was macht eigentlich ein Journalist? Jugendliche stellen Fragen an die Memminger Zeitung

Im Rahmen der Aktion „Zeitung in der Schule“ (ZISCH) stellen Schülerinnen und Schüler des Bernhard-Strigel-Gymnasiums Memmingen unserem Redakteur Fragen.

14.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wer entscheidet eigentlich, welches Thema in die Zeitung kommt? Muss man studiert haben, um Journalist oder Journalistin zu werden? Wie läuft so eine Recherche ab? Und wie sieht es mit den Arbeitszeiten in einer Redaktion aus? Diese und viele andere Fragen gehen den Achtklässlerinnen und Achtklässlern des Bernhard-Strigel-Gymnasiums Memmingen durch den Kopf, als sie an diesem Vormittag unserem Redakteur Manfred Jörg gegenübersitzen.

"Neugierig zu sein, gehört zum Job"

Häufig lautet die Antwort: „Das kann ganz unterschiedlich aussehen.“ Denn der Beruf des Journalisten ist vor allem eines: abwechslungsreich. So erklärt unser Redakteur den Jugendlichen, dass in seinem Beruf kaum ein Tag vergehe, an dem er nicht irgendetwas Neues dazulerne. „Neugierig zu sein, gehört zum Job. Denn es gibt unglaublich viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Das ist spannend.“

Manche davon liegen auf der Hand, wie zum Beispiel die im März anstehende OB-Wahl. Andere schlägt der Redakteur oder die Redakteurin selbst vor, und dann wird im Team besprochen, wie das Thema angepackt wird. „Journalismus ist zu großen Teilen Teamwork“, erklärt Jörg den Schülerinnen und Schülern. Und auch außerhalb des Kollegiums hat ein Redakteur sehr viel mit Menschen zu tun. Denn sie sind meist seine Hauptquelle – nicht Google, wie einige der Achtklässler denken.

Vom Berufsalltag und der Laufbahn eines Redakteurs der Memminger Zeitung

„Und wie lange brauchen Sie, um einen Artikel zu schreiben?“, will ein Mädchen von unserem Redakteur wissen. Auch hier die Antwort: „Das ist unterschiedlich.“ Vor allem komme es auf das Thema an und wie reibungslos die Recherche ablaufe. „Manchmal kann es hektisch werden. Von manchen Ereignissen muss direkt online berichtet werden und am nächsten Tag muss es in der Zeitung stehen“, sagt Jörg. Stressresistent müsse ein Journalist also sein.

Manfred Jörg erzählt Schülerinnen und Schüler von seinem Beruf in der Redaktion der Memminger Zeitung. Bild: Luca Riedisser

Je länger er von seinem Berufsalltag und seiner Laufbahn berichtet, desto mehr gehobene Hände sind in dem Klassenraum zu sehen. „Braucht man eine Ausbildung oder sogar ein Studium, um Redakteur zu werden?“, will eine Schülerin wissen. „Ein Volontariat ist Pflicht“, antwortet Jörg darauf. Auch ein Studium sei gerne gesehen, aber nicht zwingend erforderlich. Und vor allem muss es nicht unbedingt Journalismus sein, wie viele vielleicht denken. „Es kann alles mögliche sein, zum Beispiel auch Land- oder Forstwirtschaft“, sagt Jörg. Ob die Schülerinnen und Schüler des Strigel-Gymnasiums den Weg zum Journalismus einschlagen, steht noch nicht fest.

Doch Interesse scheint da zu sein – dafür sprechen die vielen Fragen an unseren Redakteur.

Im ganzen Allgäu können Schulen am Programm ZISCH teilnehmen

