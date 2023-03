Was macht eine Betriebshelferin im Unterallgäu?

Hannah Pross unterstützt im Unterallgäu in der Landwirtschaft, wo Hilfe dringend benötigt wird. Über ihre Aufgaben und warum die Kuh ihr Lieblingstier ist.

23.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Auf ihrem T-Shirt ist eine Kuh aufgedruckt. Hannah Pross schlüpft in ihre Arbeitshose, streift sich die Jacke des Maschinenrings Unterallgäu über. Dann macht sie sich auf den Weg. Sie ist im Einsatz. Dieser ist eine wichtige Stütze – und zwar für Landwirte. Hannah Pross ist Betriebshelferin.

Die 28-Jährige stammt gebürtig aus Pforzheim, ist im Februar vergangenen Jahres nach Legau gezogen, beim Maschinenring angestellt. Warum sie Landwirtschaft studiert hat und warum ihr Herz für ihren Beruf schlägt, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Hilfe für landwirtschaftliche Betriebe im Unterallgäu

Was macht eine Betriebshelferin? Hannah Pross muss nicht lange überlegen, sagt dann: „Alles, was in der Landwirtschaft anfällt.“ Melken, füttern, Gülle ausfahren: Die Arbeiten würden sich nach dem Betrieb richten, auf dem sie tätig sei. Hannah Pross kommt zum Einsatz, wo dringend Hilfe benötigt wird. „Also wo jemand ausfällt, sei es durch Krankheit, einen Unfall, eine geplante Operation, Schwangerschaft oder auch bei Todesfällen.“ Dann ist sie zur Stelle.

Die 28-Jährige ist dabei eine von derzeit 15 Betriebshelfern im Maschinenring Unterallgäu, der 1100 Mitglieder zählt. Das sei ein großes und vielfältiges Gebiet. Es gebe Phasen, in denen viel Hilfe benötigt werde, zu anderen Zeiten sei es wieder ruhiger. Genug Arbeit sei aber stets da.

Im Raum Legau ist Hannah Pross unterwegs

Hannah Pross ist rund um Legau, meist im Umkreis von 20 Minuten, unterwegs. Die Einsatzzeiten variieren – von zwei Wochen bis zu mehreren Monaten, je nach Situation und Art der Hilfe. Sie stehe auf Abruf bereit.

Was sie an ihrem Beruf so fasziniert? Auch bei dieser Frage muss die 28-Jährige nicht lange nachdenken. Sie erzählt: „Landwirtschaft hat mich schon immer interessiert. Wir hatten zuhause keine Landwirtschaft, haben aber früher Urlaube auf Bauernhöfen gemacht und so ist auch mein Interesse entstanden und gewachsen.“ Nach der Schule habe sie ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert, um „einfach in den Beruf reinzuschnuppern und es hat gepasst“.

Ihre Arbeit bereite Hannah Pross unheimlich große Freude. Gleichzeitig sei ihre Arbeit wichtig, um Betriebe aufrecht erhalten zu können. „Gerade wenn bei einem Landwirt keine Familie im Hintergrund steht, die Aufgaben übernehmen kann“, merkt sie an. Sie schätze an ihrem Beruf, dass sie sehe, was sie getan habe. Außerdem mache ihr der Umgang mit Tieren Spaß.

"Es ist die Dankbarkeit der Landwirte, dass jemand da ist"

Ihr schönster Moment? „Es ist die Dankbarkeit der Landwirte, dass jemand da ist und das ist nicht selbstverständlich. Es ist einfach schön, zu helfen“, sagt Pross. Eher selten schlage ihr Misstrauen entgegen, weil sie eine Frau ist. „Ja, es gibt auch manche, die nicht wollen, dass man eine gewisse Aufgabe erledigt. Bei anderen ist das wiederum kein Problem. Die wissen, dass auch Frauen Traktor fahren können“, sagt Pross mit einem Augenzwinkern.

Ihr Lieblingstier? „Die Kühe“, antwortet die 28-Jährige. In ihren Augen liegt ein Strahlen, als sie dazu erklärt: „Die Tiere sehen so entspannt aus, können aber auch ganz anders. Jede Kuh ist dabei anders, hat ihren eigenen Charakter.“

Wie wird man Betriebshelfer?

Was braucht es, um Betriebshelfer zu werden? „Es muss kein Studium sein. Es geht auch eine landwirtschaftliche Ausbildung, eine in grünen Berufen oder in der Hauswirtschaft.“ Im Unterallgäu fühle sie sich wohl. „Ich gehe in meiner Freizeit gerne wandern und dann ist das ein guter Startpunkt. Man ist auch schnell in den Bergen.“

Die Berge sind ein gutes Stichwort. In der Zeit von Juni bis Mitte September arbeitet Hannah Pross auf einer Alm bei Kärnten. Sie kümmert sich um die Tiere, ist bei der Käseproduktion dabei. Wieder ist ein Leuchten in ihren Augen zu erkennen: „Mir macht das einfach viel Freude.“