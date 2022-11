Was tun, wenn Kinder Gegenstände verschlucken?

Beim Notfallsymposium in der Stadthalle stehen Notfälle bei den Kleinsten im Mittelpunkt. Auch der Großeinsatz in der Memminger Eissporthalle spielt eine Rolle.

23.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Schwerwiegende Erstickungsanfälle, hochgradige Verbrennungen und lebensbedrohliche Unterkühlungen: Diese anspruchsvollen Themenfelder haben die knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kliniken, Praxen und Rettungsdiensten beim neunten Notfallsymposium „Notfallgäu“ beschäftigt. Bei der Veranstaltung des Klinikums Memmingen in der Stadthalle wurde ein besonderes Augenmerk auf Kindernotfälle gesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Deswegen unterscheidet sich das Vorgehen bei Kindernotfällen deutlich von den Einsätzen mit erwachsenen Unfallopfern“, betonte Dr. Rupert Grashey, Chefarzt der Stabsstelle für Katastrophen- und Notfallmedizin am Klinikum Memmingen und Hauptorganisator des Symposiums. Weil bei Kindernotfällen allerdings oft die Routine fehle und die Nervosität bei den Rettern dementsprechend hoch sei, hat Grashey unter dem Stichwort „Kleine Herausforderungen“ verschiedene Kindernotfall-Szenarien ganz oben auf die Tagesordnung des zweitägigen Symposiums gesetzt.

Im Erstickungsnotfall bleibt bei kleinen Patienten nur wenig Zeit

„Erdnüsse, Münzen, Knöpfe oder kleine Legoteile: Im Erstickungsnotfall haben wir bei unseren kleinen Patienten leider nur sehr wenig Zeit“, betonte der Leiter der Neonatologie am Klinikum Memmingen, Dr. Ralf Pallacks. Im ausgebuchten Atemwegsmanagement-Workshop hielt der Kinderintensivmediziner ein Weizenglas gegen ein kleines Schnapsgläschen und verglich so die viel größere Sauerstoffreserve eines Erwachsenen mit der eines Kindes. Allerdings sei das Legen eines Beatmungsschlauches bei kleinen Patienten gar nicht so einfach: „Der Hals ist kürzer, der Kehldeckel größer, alles ist viel enger und schwillt auch schneller an“, beschrieb Grashey die Schwierigkeiten. Gelangt ein verschluckter Fremdkörper dagegen in den Magen statt in die Luftröhre, werde er in der Regel auf natürlichem Wege wieder ausgeschieden. Allerdings warnte Pallacks vor spitzen und kantigen Gegenständen, weswegen er und seine Kollegen bei Magenspiegelungen neben Stecknadeln und abgebrochenen Zahnspangenteilen auch schon die Fahrertür eines Matchboxautos aus einem Kinderkörper geholt haben.

Experten stellen in Memmingen Therapiemethoden für Opfer von Verbrennungen und Vergiftungen vor

Unter dem Schlagwort „Brandgefährlich“ veranschaulichten Experten aus Würzburg, Murnau und München Therapiemethoden bei Opfern von Verbrennungen und Vergiftungen, etwa durch Kohlenstoffmonoxid. „Dieses geruchlose Atemgift löste ja erst vor wenigen Monaten in der Memminger Eissporthalle einen Großeinsatz aus und führte innerhalb kürzester Zeit zu einer Masse an Patienten im Klinikum“, blickte Grashey zurück. Damit solche, nicht alltäglichen Einsätze reibungslos ablaufen, sei regelmäßiges Üben und der Austausch der in der Notfallrettung tätigen Berufsgruppen untereinander wichtig.