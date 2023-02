Wasserpreis in Gemeinde im Unterallgäu steigt um über 150 Prozent

Der Gemeinderat in Ottobeuren beschließt die Erhöhung des Wasserpreises. Warum die Ollarzrieder künftig sogar mehr bezahlen müssen als die Ottobeurer.

16.02.2023 | Stand: 12:24 Uhr

„Über 150 Prozent Wasserzins-Erhöhung ist schon ein Hammer“, klagte Ratsmitglied Karl Büchler in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ottobeuren. Am Ende stimmten er und alle anderen Räte der von Kämmerer Daniel Scharpf vorgestellten Änderung der Wassergebührensatzung zu. Somit müssen die Ollarzrieder für Trinkwasser nun 1,04 Euro pro Kubikmeter und 41,41 Euro je Einheit bezahlen.

2021 wurde neuer Wasserbehälter für Ollarzried in Betrieb genommen

Laut Bürgermeister German Fries hat man die Wasserversorgung in Ollarzried in den vergangenen 25 Jahren sechs Mal ertüchtigt. Zuletzt wurde 2021 ein neuer Wasserbehälter in Betrieb genommen. Nach Eingang der Rechnungen und Förderungen wurde nun abgerechnet. Die Gebührenkalkulation von 2010 bis 2022 ergab eine Unterdeckung von 126.701 Euro. Mögliche Ursachen waren laut Fries etwa die technische Betriebsführung, der Personalaufwand und wiederkehrende Abschreibungen. Den Verlust bezifferte Fries auf 25 Cent pro Kubikmeter und 9,24 Euro je Einheit. Nach dem Kommunal-Abgabengesetz sei die Trinkwasserversorgung als „kostenrechnende Einrichtungen“ zu führen. Dabei werde auch gefordert, „Gleichheit mit anderen Gebührenzahlern“ zu erreichen.

Ottobeurer Bürgermeister: Defizit aus drei Jahren wird berücksichtigt

Laut dem Gemeindechef wären allein für die Zukunft prognostiziert 79 Cent pro Kubikmeter und 31,48 Euro pro Einheit zur Kostendeckung nötig. Weil aber auch das Defizit der vergangenen drei Jahre in der Kalkulation berücksichtigt wird, sind nun 1,04 und 41,41 Euro nötig. Fries bekannte: „Als wir das durchgerechnet haben, sind wir selbst erschrocken, weil dies eine ganz erhebliche Steigerung ist.“

Im Vergleich zu den anderen Wasserversorgungen in Ottobeuren und Büchlins (Woringer Gruppe) zeige sich, dass die Ollarzrieder Bürger bisher mit ihrem Wasser sehr günstig gefahren seien. Künftig sei in Ollarzried bei einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt etwas mehr als in Ottobeuren und Brüchlins zu bezahlen. Die Kosten für landwirtschaftliche Betriebe lägen leicht darunter. Marktrat Büchler regte an, in Ollarzried eine Photovoltaikanlage zu installieren, sodass man die hohen Stromkosten für die Pumpe reduzieren könne.