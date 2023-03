Weiher in Buxheim füllt sich wieder mit Wasser

Der große See in Buxheim wurde im Oktober nach langer Zeit wieder abgelassen und ausgefischt. Warum danach eine Trockenperiode folgte und jetzt Wasser fließt.

10.03.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Der große Buxheimer Weiher läuft gerade wieder voll. Dessen Inhaber Jupp Seifert hat am Mittwoch die Schleuse zum See wieder geöffnet, so dass nun Wasser aus der Buxach in das lange leer stehende Becken fließt. Der Weiher war im vergangenen Oktober nach 16 Jahren erstmals wieder ausgefischt worden. Dabei wurde das Wasser komplett abgelassen (wir berichteten).

Die Schleuse der Buxach zum Buxheimer Weiher ist wieder offen, so dass Wasser in den See fließen kann. Bild: Volker Geyer

Anschließend wurde der alte und marode Fallenstock aus Holz durch einen modernen Ablauf aus Beton – einem sogenannten Mönch – ersetzt. Allerdings gab es Lieferschwierigkeiten bei einem Schieber aus Edelstahl. Das fehlende Bauteil des Mönchs konnte daher erst jetzt eingebaut werden. Für Flora und Fauna war die Trockenzeit über den Winter übrigens kein Problem. Im Gegenteil: Frost kann für die Beschaffenheit eines Seegrunds von Vorteil sein, sofern der Schlamm richtig durchfriert.

Der neue Weiher-Ablauf aus Beton steht bereits im Wasser. Bild: Volker Geyer

Mittlerweile haucht die Buxach dem Weiher wieder neues Leben ein. Allerdings fließt nur ein Teil des Buxachwassers in den See, so dass der Buxheimer Dorfbach weiter Wasser führt. Dieser und die Buxach münden schließlich in der Iller, die an Buxheim vorbeifließt.

Der große Buxheimer Weiher füllt sich wieder mir Wasser. Bild: Volker Geyer

Das einströmende Wasser hat bereits mehrere Enten an den Weiher gelockt. „Und unser Schwan wird auch bald wieder kommen“, ist sich Gastronom Seifert sicher. Wenn der See wieder voll ist, möchte er die im Herbst abgefischten Karpfen – die den Winter in einem Gewässer bei Tannheim verbracht haben – wieder in Buxheim einsetzen. Und zwar mit weiteren jungen Karpfen.

Lesen Sie auch: Buxheimer Weiher wird nach 16 Jahren wieder abgelassen und ausgefischt