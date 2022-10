Viele Orte im Unterallgäu wollen positives Zeichen setzen

Auch in Zeiten der Energiekrise möchten viele Orte im Unterallgäu nicht auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Manche Orte planen aber einen reduzierten Umfang.

26.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Mit Blick auf die Energiekrise und den Krieg in der Ukraine regt die Deutsche Umwelthilfe an, dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung in Städten und Gemeinden zu verzichten. Unabhängig davon wird in vielen Orten darüber diskutiert, aus Kostengründen den Einsatz von Lichterketten im öffentlichen Raum einzuschränken oder womöglich ganz darauf zu verzichten. Die Stadt Memmingen hat sich vor Kurzem für eine Weihnachtsbeleuchtung entschieden, aber reduziert. Doch wie handhaben es in diesem Jahr die Gemeinden im Unterallgäu? Unsere Redaktion hat nachgefragt:

