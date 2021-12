Was passiert, wenn zehn Kolleginnen und Kollegen einen Weihnachtsbaum schmücken? Das zeigen wir Ihnen hier in einem Video.

Christbaumkugeln in Form von Muffins, Zuckerstange, Stoffstern und eine ganz besondere Spitze: Der Weihnachtsbaum in der Redaktion der Memminger Zeitung sieht gut aus - obwohl er von zehn Kolleginnen und Kollegen bearbeitet worden ist. Das Ergebnis sehen Sie in diesem kurzen Video: