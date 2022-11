Tausend Lichter, Christkind und Nikolaus: So schön wird der Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen

Der Weihnachtsmarkt am Kurhaus in Bad Wörishofen mit Kunsthandwerkermarkt soll 2022 die Besucher durch die Adventszeit begleiten. Alle Infos dazu hier.

11.11.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Der Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen mit Kunsthandwerkermarkt musste 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Veranstaltung soll 2022 aber wieder stattfinden. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen:

Wann findet der Kunsthandwerker- und Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen statt?

Was steht auf dem Programm beim Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen?

Wann kommt der Nikolaus in Bad Wörishofen?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen auf einen Blick

Name : Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen

: Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen Ort : 86825 Bad Wörishofen, Rondell am Kurhaus, Hauptstraße 16

: 86825 Bad Wörishofen, Rondell am Kurhaus, Hauptstraße 16 Termin : 3.-4.12., 10.-11.12. und 17.-18.12.2022

: 3.-4.12., 10.-11.12. und 17.-18.12.2022 Umfang: Marktstände, Kunsthandwerkermarkt im Kurhaus, Einzug Nikolaus, Christkind.

Öffnungszeiten: Wann ist Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen?

Der Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen ( Unterallgäu) findet 2022 an drei Wochenenden statt: jeweils Samstag und Sonntag, 3. und 4., 10. und 11. sowie 17. und 18. Dezember. Die Öffnungszeiten:

Samstags von 13 bis 20 Uhr

von 13 bis 20 Uhr Sonntags von 13 bis 20 Uhr

Wann wird der Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen eröffnet?

Die Eröffnung des Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen ist am Samstag, 3. Dezember, um 17.45 Uhr am Kurhaus im Musikpavillon. Das Christkind, Bürgermeister Stefan Welzel und Kurdirektorin Cathrin Herd heißen dort die Besucherinnen und Besucher willkommen.

Programm: Was wird beim Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen geboten?

Am Wochenende zum zweiten Advent verwandelt sich Bad Wörishofen in ein Meer aus tausend Lichtern. Der Weihnachtsmarkt hat in der Kneippstadt eine lange Tradition. Besucherinnen und Besucher können an folgenden Wochenenden bis Sonntag, 18. Dezember, an den Buden entlangschlendern und schlemmen.

Der Weihnachtsmarkt am Rondell des Kurhauses bietet allerlei Leckereien. Beim Weihnachtsbummel gibt es zudem Stände mit verschiedenen handwerklichen Produkten.

Was wird beim Kunsthandwerkermarkt im Kurhaus Bad Wörishofen geboten?

Etwa 20 Aussteller bieten im Foyer des Kurhauses Handwerkskunst an. Der Markt findet zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt statt. Untermalt wird die festliche Stimmung mit Konzerten von einheimischer Musikkapellen und -gruppen im Musikpavillon.

Wann kommt der Nikolaus in Bad Wörishofen?

Der Nikolaus kommt am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon in Bad Grönenbach. Dabei begleiten ihn viele Engel auf seinem Weg. Der Nikolaus hat für die Kinder kleine Überraschungen dabei.

Der Nikolaus kommt mit seinen Engeln zum Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen. Bild: Maria Schmid (Archivbild)

Für die kleinen Gäste hat der Weihnachtsmarkt mehrere Kinderangebote, wie zum Beispiel das Zwergerlbergwerk und die Bastelwerkstatt.

Preise: Was kostet der Eintritt zum Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen ist frei.

Gibt es 2022 ein Weihnachtshaus in Bad Wörishofen?

Das Weihnachtshaus in Bad Wörishofen bleibt 2022 dunkel, aber nicht wegen hoher Energiekosten. Die Attraktion hatten Daniel und Harry Löwenthal geschaffen. Ihr Haus in der Gartenstadt wurde zuletzt zum Weihnachtswunderland mit Tausenden Lämpchen und liebevoller Dekoration, ein Ausflugsziel im Advent. Man habe sich auch angesichts der hohen Energiepreise intensiv mit der Beleuchtung befasst, sagt Daniel Löwenthal. „Wir hätten in jedem Fall unser Haus wieder zum Weihnachtshaus gemacht, da wir ausschließlich LED-Beleuchtung einsetzen“, sagt er. Die Mehrkosten für Strom hätte das Paar „gerne in Kauf genommen“, um „Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.“ Allerdings fehle diesmal die Zeit. „Wenn, dann soll es auch gescheit sein“, sagt Löwenthal. Jedoch werde man heuer beim Weihnachtsmarkt in Landsberg vertreten sein.

Wo kann ich im Bad Wörishofen parken?

In Bad Wörishofen gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung mehrere Parkhäuser:

Tiefgarage Kurhaus

Kroneparkplatz

Parkplatz Mindelheimer Straße

Parkplatz Klosterhof

Parkhaus am Bahnhof

Parkhaus Kurpromenade

Parkdeck, Kneippsche Stiftungen, Fidel-Kreuzer-Straße

Wie auch mehrere Parkplätze in der Stadt:

Parkplatz Mindelheimer Straße, Kurpark

Tennisanlage im Kurpark

Hauptstraße, Kurhaus

Hauptstraße, Kroneparkplatz

Friedhof, St. Anna-Straße, Flurstraße, Kolpingstraße

Klosterhof

Rathaus, Bgm.-Ledermann-Straße 1

Dreifachturnhalle, Kaufbeurer Straße

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Bad Wörishofen?

Wer nicht mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt kommt, kann auch mit dem Zug zum Bahnhof Bad Wörishofen fahren (Fahrplanauskunft der Bahn hier). Von dort aus geht es weiter zu Fuß oder mit dem Bus zum Kurhaus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Wo kann ich in Bad Wörishofen übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Bad Wörishofen oder seinen Stadtteilen Dorschhausen, Frankenhofen, Hartenthal, Kirchdorf, Oberes Hart, Obergammenried, Schlingen, Schöneschach, Stockheim, Unteres Hart und Untergammenried übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Gäste-Information Bad Wörishofen unter Telefon +498247/9933-55 oder per E-Mail.

Wie werde ich Christkind beim Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen?

Das Christkind muss im Stadtgebiet von Bad Wörishofen wohnen und zwischen 10 und 16 Jahren alt sein. Wer sich bewerben will, sollte nach Auskunft des Kur- und Tourismusbetriebes, Texte gut auswendig lernen können und zudem kein Problem damit haben, diesen verständlich vor Publikum vorzutragen. Das Christkind wird den Weihnachtsmarkt eröffnen und darf zudem als Glücksfee die Gewinnerinnen und Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels der Stadt Bad Wörishofen ermitteln. Das Christkind-Kostüm stellt der Kur- und Tourismusbetrieb zur Verfügung.

Das Christkind ist beim Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen ebenfalls mit dabei. Bild: Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

Wer sich bewerben will, soll einen Steckbrief mit allen relevanten Daten inklusive Geburtsdatum und Wohnort sowie ein Foto einreichen. Die Bewerbungen können per Post geschickt werden an das Veranstaltungsbüro des Kur- und Tourismusbetriebes, Luitpold-Leusser-Platz 2, 86825 Bad Wörishofen oder per E-Mail an veranstaltung@badwoerishofen.de. Wer noch weitere Fragen zur Bewerbung als Christkind hat, meldet sich unter der Telefonnummer 08247/9933-23.

Weihnachtsmärkte 2022 im Allgäu

In diesem Jahr locken nach der Corona-Pause wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Weihnachtsmärkte in der Region.