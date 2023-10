Weihnachtsmarkt der Rapunzelwelt lockt mit Bio-Ware

Der Weihnachtsmarkt in der Rapunzelwelt findet wieder statt. Neben Bio-Punsch und Musik gibt es auch Aktionen für Kinder. Die wichtigsten Infos finden Sie hier.

19.10.2023 | Stand: 15:52 Uhr

Die Firma Rapunzel veranstaltet 2023 zum zweiten Mal einen Weihnachtsmarkt in ihrem Besucherzentrum in Legau. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Weihnachtsmarkt in der Rapunzel Welt:

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt von Rapunzel in Legau 2023

Name : Weihnachtsmarkt in der Rapunzel Welt

: Weihnachtsmarkt in der Rapunzel Welt Ort : Rapunzel Welt, 87764 Legau, Rapunzelstraße 2

: Rapunzel Welt, 87764 Legau, Rapunzelstraße 2 Termin : 01.12. bis 03.12.2023

: 01.12. bis 03.12.2023 Umfang: Marktstände, Bastelaktion für Kinder, Musik

Was sind die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt bei Rapunzel?

Der Weihnachtsmarkt bei Rapunzel ist von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember 2023, im Besucherzentrum in Legau (Rapunzelstraße 2) geöffnet. Die Öffnungszeiten:

Freitag, 1. Dezember 2023 : von 16 bis 22 Uhr

: von 16 bis 22 Uhr Samstag, 2. Dezember 2023 : von 14 bis 22 Uhr

: von 14 bis 22 Uhr Sonntag, 3. Dezember 2023: von 14 bis 20 Uhr

Was ist das Programm beim Weihnachtsmarkt in der Rapunzelwelt?

Beim Weihnachtsmarkt in der Rapunzel Welt bieten im Besucherzentrum bieten Künstler, Handwerker und Selbermacher aus der Region ihre Waren an. Bei weihnachtlicher Musik kann man Glühwein, Punsch und Leckereien genießen. Für Kinder gibt es eine Bastelaktion.

Preise: Was kostet der Eintritt zum Weihnachtsmarkt bei Rapunzel?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt bei Rapunzel ist frei.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Legau?

Weihnachtsmarkt-Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen, können bis zum Bahnhof Memmingen oder Leutkirch mit dem Zug fahren (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Legau (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt bei Rapunzel?

Das Unternehmen Rapunzel aus Legau veranstaltet den Weihnachtsmarkt in der Rapunzel Welt. Die Rapunzel Welt gibt es seit einem Jahr und soll das Thema Bio für die Besucher mit allen Sinnen erlebbar machen.

Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu

Auch dieses Jahr finden wieder einige Weihnachtsmärkte im Allgäu statt. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Weihnachtsmärkte in der Region.