So schön werden die beiden Weihnachtsmärkte in Lautrach

In Lautrach öffnen 2022 zwei Adventsmärkte - am Feuerwehrhaus und bei Regens Wagner. Alle Infos zu den Weihnachtsmärkten und Terminen im Überblick.

24.11.2022 | Stand: 13:13 Uhr

Im Rahmen ihrer wöchentlichen Glühwein-Treffs veranstaltet die Feuerwehr Lautrach einen Adventsmarkt am Feuerwehrhaus. Zudem gibt es einen Weihnachtsmarkt bei Regens Wagner in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Wann ist Adventsmarkt in Lautrach?

Was wird beim Weihnachtsmarkt in Lautrach geboten?

Wie komme ich zum Adventsmarkt nach Lautrach?

Steckbrief: Der Adventsmarkt in Lautrach

Name : Adventsmarkt in Lautrach

: Adventsmarkt in Lautrach Ort : 87763 Lautrach, Feuerwehrhaus, Grüntenstraße 11

: 87763 Lautrach, Feuerwehrhaus, Grüntenstraße 11 Termin : 03.12.2022

: 03.12.2022 Umfang: Marktstände

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Lautrach statt?

Der Adventsmarkt in Lautrach öffnet am Samstag, 3. Dezember 2022, seine Pforten. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 3. Dezember 2022: von 17 bis 21 Uhr

Zudem organisiert die Feuerwehr mehrere Glühwein-Treffs in Lautrach:

Samstag, 26. November 2022: im Kapellenweg

Samstag, 3. Dezember 2022: am Feuerwehrhaus

Samstag, 10. Dezember 2022: an der Tulpenstraße

Samstag, 17. Dezember 2022: am Gaishornweg

Darüber hinaus veranstaltet Regens Wagner Lautrach einen Adventsmarkt in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Deybachstraße 11): am Donnerstag, 1. Dezember von 10 bis 17 Uhr. Dabei werden Produkte aus eigener Herstellung, Geschenkideen und Leckereien angeboten.

Programm: Was ist beim Adventsmarkt in Lautrach geboten?

Mehrere Aussteller bieten an den Ständen am Feuerwehrhaus ihre Waren an. Unter anderem gibt es einen Glühwein-Stand.

Wo kann ich in Lautrach parken?

Autofahrer können ihre Wagen auf allen öffentlichen Parkplätzen in Lautrach abstellen - beispielsweise am Parkplatz Kirchtalstraße, am Schlosspark oder nahe des Feuerwehrhauses.

Wie komme ich zum Adventsmarkt nach Lautrach?

Weihnachtsmarkt-Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen, können bis zum Bahnhof Memmingen oder Leutkirch mit dem Zug fahren (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Lautrach (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Lautrach?

Veranstalter des Adventsmarkts in Lautrach ist die Feuerwehr Lautrach.

