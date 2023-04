Weihnachtsmarkt in Mindelheim: Nach Fehlschlag 2022 soll sich einiges ändern

Händler üben massive Kritik am Mindelheimer Weihnachtsmarkt 2022. Darum soll die Veranstaltung an einen anderen Standort umziehen. Wie nun die Planung aussieht.

So wie es war, soll es nie wieder werden. Das waren kürzlich die einleitenden Worte von Bürgermeister Stephan Winter, als es in einer Stadtratsdebatte um die Zukunft des Mindelheimer Weihnachtsmarktes ging. Denn noch einmal einen derart in Einzelbuden entlang der Maximilianstraße verteilten Markt mochten die Fieranten nicht mehr mitmachen.

Nach Weihnachtsmarkt 2022: Viele Händler fordern deutliche Änderungen

Im Vorfeld war die Zukunft des Weihnachtsmarktes bereits Thema im Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss gewesen. Dort hatte der Bürgermeister von der sehr deutlichen Rückmeldung zur letztjährigen Veranstaltung berichtet: noch einmal ein Markt wie 2022 – und „maximal zehn Prozent der Fieranten kommen zurück“.

Im März hatte der Arbeitskreis Weihnachtsmarkt Manöverkritik geübt. Dem Gremium gehören Vertreter der Einzelhändler, der Stadtverwaltung und des Stadtrates an. Letztlich kamen für sie nur zwei Optionen infrage: eine Rückkehr zum Kirchplatz oder ein Umzug auf den Marienplatz. Für den Kirchplatz wurden etwa das schöne Ambiente und die Sicherheit für die Kinder ins Feld geführt. Als Nachteile benannte Kulturamtsleiter Christian Schedler unter anderem die abgelegene Lage und die Tatsache, dass sich dann durch den Markt für die Innenstadt und den Einzelhandel kaum Synergieeffekte ergeben.

Künftiger Standort soll der Marienplatz in Mindelheim werden

Für den Marienplatz hingegen spreche der deutliche Wunsch der Einzelhändler der Innenstadt sowie der Fieranten sowie von Besuchern. Hier wäre der Weihnachtsmarkt ein Magnet im Herzen der Stadt. Allerdings sei bei der Wahl dieses Standorts zu bedenken, dass von Montag bis Mittwoch in einem Zeitraum von fünf bis sechs Wochen das Zentrum wegen der Buden beeinträchtigt wäre. Auch müsste der Wochenmarkt verlegt werden. Bei der Sitzung im Stadtrat war nun die große Mehrheit dennoch der Ansicht, dass der Marienplatz der richtige Ort ist. Der Märchenwald wird im Innenhof des Maria-Ward-Instituts Platz finden. Das Areal kann abends gut abgesichert werden, Vandalismus muss niemand fürchten. Der Schrannenplatz im Vorjahr hat sich laut Schedler nicht bewährt.

Gefahr für Kinder: Stadträte in Mindelheim äußern Bedenken

In der Aussprache bezog Peter Miller (ÖDP) Position gegen den Marienplatz. Sein Argument: Der Verkehr gehöre in dieser Zeit aus der Maximilianstraße. Thomas Schnabel (CSU) schloss sich dem an. Er sieht eine Gefahr für Kinder, die auf die Straße laufen könnten. Das allerdings soll mit einer Absperrung an der Straße verhindert werden. Der Bürgermeister verwies auf den Arbeitskreis mit Einzelhändlern und Vertretern der Stadt. Mit Rücksicht auf den Handel werde die Maximilianstraße nicht autofrei gemacht. Es gebe aber keinen völlig konfliktfreien Platz. Zuletzt stimmten 20 Stadträte für den neuen Standort.