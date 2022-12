Christbaumverkauf und Christmasblower: So schön wird der Weihnachtsmarkt in Treherz

Der Weihnachtsmarkt rund ums frühere Pfarrhaus in Treherz bei Aitrach lädt mit buntem Programm zum Verweilen ein. Auch der Nikolaus kommt vorbei.

01.12.2022 | Stand: 15:36 Uhr

In Treherz bei Aitrach ( Unterallgäu) findet am Wochenende des dritten Advents ein Weihnachtsmarkt statt. Mit einem bunten Programm und musikalischer Unterhaltung reiht sich die Gemeinde in die Weihnachtsmärkte im Allgäu ein.

Wann findet der Weihnachtsmarkt 2022 in Treherz statt?

Der Weihnachtsmarkt in Treherz wird am am Samstag, 10. Dezember 2022, eröffnet. Die Kirchengemeinde St. Johann Baptist Treherz organisiert rund um das frühere Pfarrhaus den Weihnachtsmarkt.

Wie lange hat der Weihnachtsmarkt 2022 in Treherz geöffnet?

Der Weihnachtsmarkt hat dabei über mehrere Stunden geöffnet. Bereits um 10.30 Uhr geht es los. Ab 15 Uhr beginnt eine adventliche Stunde. Der Weihnachtsmarkt ist somit 5 Stunden geöffnet.

Was wird den Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt in Treherz geboten?

Bereits um 10.30 geht es auf dem Weihnachtsmarkt mit der Musikkapelle Treherz los. Nebenzu ist auch gleichzeitig der Christbaumverkauf. Auch Bastelarbeiten werden angeboten. Aber auch klassisches Weihnachtsgebäck oder Marmeladen werden dargeboten. Für die Kinder gibt es unter anderem eine Weihnachtsbäckerei. Um viertel vor zwei kommt der Heilige Nikolaus begleitet vom Kinderchor zu den kleinen Gästen des Marktes.

Fürs leibliche Wohl ist im Dorfgemeinschaftshaus mit unter anderem Kaffee und Kuchen gesorgt. Die adventliche Stunde wird von den Treherzer Christmasblower und dem Pepone-Chor ab 15 Uhr eingeleitet.

Start: 10.30 Uhr Musikkapelle Treherz, Christbaumverkauf und mehr

13.45 Uhr Nikolaus mit Kinderchor

15 Uhr Adventliche Stunde mit Treherzer Christmasblower & Pepone-Chor



Wann kommt der Nikolaus in Treherz bei Aitrach?

Der Nikolaus kommt am Samstag, 10. Dezember, gegen 13.45 Uhr zum Weihnachtsmarkt nach Treherz bei Aitrach (Landkreis Ravensburg). Er wird begleitet vom Kinderchor.

