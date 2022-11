Adventliches Flair in Legau: Weihnachtsmarkt durchs Dorf an diesem Samstag

Der Legauer Weihnachtsmarkt durchs Dorf öffnet am Samstag, 19. November 2022, seine Türen. Alle Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.

17.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Legauer Weihnachtsmarkt durchs Dorf musste 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Veranstaltung findet nach 2021 in diesem Jahr wieder statt. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Weihnachtsmarkt in Legau:

Wann ist Weihnachtsmarkt in Legau?

Was steht auf dem Programm beim Legauer Weihnachtsmarkt durchs Dorf?

Wie komme ich mit Bus und Bahn nach Legau?

Steckbrief: Der Legauer Weihnachtsmarkt durchs Dorf auf einen Blick

Name : Legauer Weihnachtsmarkt durchs Dorf

: Legauer Weihnachtsmarkt durchs Dorf Ort : 87764 Legau, Zentrum

: 87764 Legau, Zentrum Termin : 19.11.2022

: 19.11.2022 Umfang: Marktstände mit 32 Ausstellern

Öffnungszeiten: Wann findet der Legauer Weihnachtsmarkt durchs Dorf statt?

Der Legauer Weihnachtsmarkt durchs Dorf ist am Samstag, 19. November 2022, im Ortszentrum. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 19. November 2022:

Programm: Was wird beim Weihnachtsmarkt geboten?

Der Weihnachtsmarkt in Legau (Landkreis Unterallgäu) verteilt sich durch den ganzen Ort. 32 Anbieter, die überwiegend aus Legau kommen, bieten ihre Waren an. Der ganze Ort wird in ein adventliches Flair getaucht.

Wo kann ich in Legau parken?

Autofahrer können in Legau auf allen öffentlichen Parkplätzen ihre Wagen abstellen. Legau liegt inmitten des Dreiecks zwischen Memmingen, Leutkirch und Dietmannsried - umschlossen von der A7 und A96.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Legau?

Weihnachtsmarkt-Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen, können bis zum Bahnhof Memmingen oder Leutkirch mit dem Zug fahren (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Legau (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Was ist mit dem Weihnachtsmarkt der Umweltstation Unterallgäu 2022?

Der Handwerker-Weihnachtsmarkt der Umweltstation Unterallgäu wurde 2022 abgesagt.

Der Weihnachtsmarkt in der Umweltstation Legau fällt 2022 aus. Bild: Uwe Hirt (Archivbild)

