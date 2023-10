Christkindlesmarkt in Memmingen: So weihnachtlich feiert Memmingen

In der Adventszeit findet in Memmingen traditionell der Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz statt. Infos zu Termin, Öffnungszeiten und Programm im Überblick.

17.10.2023 | Stand: 08:34 Uhr

Glühwein, Lebkuchen und weihnachtliche Musik - auch in Memmingen gibt es zur Adventszeit einen Weihnachtsmarkt. Was dort geboten ist und was Besucherinnen und Besucher wissen sollte, erklären wir hier. Außerdem beantworten wir folgende Fragen:

Wann ist der Christkindlesmarkt in Memmingen?

Wie lange hat der Weihnachtsmarkt in Memmingen auf?

Welches Programm gibt es beim Weihnachtsmarkt in Memmingen?

Der Weihnachtsmarkt in Memmingen startet am 27. November, dem ersten Advent, und geht bis 20. Dezember. Er findet wie in den vergangenen Jahren auf dem Marktplatz, nahe Rathaus und Großzunft, statt.

Memminger Weihnachtsmarkt 2023: Die Öffnungszeiten

Der Memminger Christkindlesmarkt ist folgendermaßen geöffnet:

am Eröffnungstag: von 16 bis 23 Uhr

Montag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 12 bis 20 Uhr

Eröffnet wird der Memminger Weihnachtsmarkt von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und dem Memminger Christkind. Wer das sein wird, steht aktuell noch nicht fest (Stand: 17. Oktober).

Das ist das Programm beim Weihnachtsmarkt in Memmingen

Rund 30 Stände warten auf Besucherinnen und Besucher, an denen es neben Geschenken, Socken und anderen Waren auch Speisen und Getränke gibt. An den Wochenenden verteilt der Nikolaus laut Tourismus Memmingen kleine Geschenke und das Christkind erzählt am Samstagnachmittag Märchen. In der sogenannten Himmelsstube, einem beheizten Zelt, gibt es unterhaltsame und besinnliche Programmpunkte zum Advent. Nähere Details zu den Programmpunkten werden demnächst bekanntgegeben.

Den Memminger Wochenmarkt, der üblicherweise Samstag und Dienstag auf dem Marktplatz stattfindet, findet man zur Zeit des Weihnachtsmarkts auf dem Hallhof.

